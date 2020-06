Polens Präsident Duda wird im Weißen Haus von Trump empfangen

Washington (AFP) - Der polnische Staatschef Andrzej Duda wird am Mittwoch von US-Präsident Donald Trump im Weißen Haus empfangen. Duda besucht die US-Hauptstadt vier Tage vor der Präsidentschaftswahl in Polen, bei der sich der konservative Politiker um eine zweite Amtszeit bewirbt. Polnischen Medienberichten zufolge könnte bei dem Treffen mit Trump eine Verlegung von US-Truppen von Deutschland nach Polen verkündet werden.

Polens Präsident Duda reist nach Washington © AFP

Trump will die Zahl der in Deutschland stationierten US-Soldaten von 34.500 auf 25.000 senken. Er begründet das unter anderem mit den aus seiner Sicht zu niedrigen Verteidigungsausgaben Deutschlands. Eine Verlegung von Truppen nach Polen könnte Duda im Wahlkampf zugute kommen. Bei der Präsidentschaftswahl am Sonntag ist der Warschauer Oberbürgermeister Rafal Trzaskowski Dudas aussichtsreichster Gegenkandidat.