Duda bittet zugleich Verfassungsgericht um Prüfung der Rechtmäßigkeit

Polens Präsident will umstrittenes Holocaust-Gesetz unterzeichnen

Warschau (AFP) - Polens Präsident Andrzej Duda will das umstrittene Holocaust-Gesetz der nationalkonservativen Regierung unterzeichnen. Duda kündigte am Dienstag in Warschau zugleich an, dass er das Verfassungsgericht mit der Prüfung der Rechtmäßigkeit des Gesetzes beauftragen werde. Mit dem Gesetz riskiert Polen auch eine Verschlechterung seiner Beziehungen zu Israel und den USA.

Eingang zum früheren KZ Auschwitz © AFP

"Ich habe entschieden, das Gesetz zu unterzeichnen, aber es auch an das Verfassungsgericht zu übergeben", sagte Duda zu Reportern in Warschau. Seine Entscheidung wahre Polens Interessen sowie die "historische Wahrheit" und berücksichtige gleichzeitig die "Sensibilität" der Holocaust-Überlebenden. Die beiden polnischen Parlamentskammern hatten das Gesetz bereits verabschiedet.

Das Gesetz stellt nicht nur die historisch falsche Bezeichnung von NS-Todeslagern im besetzten Polen als "polnische Lager" unter Strafe. Es sieht auch Geldstrafen und bis zu drei Jahre Gefängnis vor, wenn der "polnischen Nation oder dem polnischen Staat" eine Mitschuld an den Nazi-Verbrechen gegeben wird. Die nationalkonservative Regierung in Warschau will damit offenbar verhindern, dass Polen eine "Kollaboration" mit den NS-Besatzern vorgeworfen wird.

Die israelische Regierung, aber auch Kritiker aus Wissenschaft und Kultur warnen davor, dass das Gesetz damit zur Verschleierung polnischer Verbrechen an Juden im Zweiten Weltkrieg beitragen könnte. Israel befürchtet negative Konsequenzen für Überlebende des Holocaust, die derartige Fälle zur Sprache bringen. Die israelische Regierung legte Protest ein, die Beziehungen beider Länder sind derzeit stark belastet. Auch die US-Regierung hatte die Vorlage kritisiert.

Präsident Duda bat das Verfassungsgericht auch, das Gesetz im Hinblick auf das Recht auf freie Meinungsäußerung zu prüfen. Außerdem hält er den Passus zu den Haftstrafen für zu ungenau.

Der polnische Politologe Stanislaw Mocek sagte der Nachrichtenagentur AFP, das Gesetz an den Verfassungsgerichtshof zu übergeben, habe "keinerlei Bedeutung". Bei dem Gericht handele es sich nach der umstrittenen Justizreform der rechtskonservativen Regierung nur mehr um eine "Schein-Institution".

Bundesaußenminister Sigmar Gabriel (SPD) hatte am Wochenende versichert, dass es "nicht den geringsten Zweifel" daran gebe, wer für die Vernichtungslager in Polen verantwortlich gewesen sei: "nämlich Deutsche". "Von unserem Land wurde dieser organisierte Massenmord begangen und von niemand anderem", sagte Gabriel. Einzelne Kollaborateure änderten daran nichts.