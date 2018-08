Politiker aus drei Bundesländern gedenken der Opfer der Geiselnahme von Gladbeck

Heiligenrode (AFP) - 30 Jahre nach der Geiselnahme von Gladbeck wollen führende Landespolitiker am Donnerstag (16.30 Uhr) in Niedersachsen der Opfer des Verbrechens gedenken. Am Grab der getöteten Geisel Silke Bischoff in Heiligenrode werden Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Armin Laschet (CDU), der Bremer Bürgermeister Carsten Sieling und die niedersächsische Europaministerin Birgit Honé (beide SPD) Kränze niederlegen.

Gedenkstätte für Silke Bischoff in Bad Honnef © AFP

Nach einem Banküberfall am 16. August 1988 in der Ruhrgebietsstadt Gladbeck waren die beiden vorbestraften Kriminellen Hans-Jürgen Rösner und Dieter Degowski mit wechselnden Geiseln in mehreren Fluchtfahrzeugen 54 Stunden lang durch Nordrhein-Westfalen, Niedersachsen, Bremen und die Niederlande gefahren. Bei dem Verbrechen wurden zwei junge Geiseln getötet, ein Polizist starb während des Einsatzes bei einem Verkehrsunfall.