Zwei Jugendliche bei Vorfall in Nürnberg ums Leben gekommen

Polizei ermittelt nach tödlichem Zugunfall gegen 17-Jährigen

Berlin (AFP) - Nach dem Tod von zwei Jugendlichen in der Nacht zum Samstag am S-Bahnhof Frankenstadion in Nürnberg ermittelt die Polizei wegen eines möglichen Tötungsdelikts. Wie das Polizeipräsidium Mittelfranken am folgenden Mittag mitteilte, wurde ein 17-jähriger Tatverdächtiger festgenommen und Haftantrag gegen ihn gestellt. Die beiden Getöteten waren im Laufe einer Auseinandersetzung ins Gleisbett geraten und dort von einem Zug überrollt worden.

Blaulicht der Polizei © AFP

Bei den Opfern handelt es sich demnach ebenfalls um zwei 17-jährige Jugendliche aus dem Landkreis Erlangen-Höchstadt. Ein weiterer 17-jähriger Schüler, der ebenfalls ins Gleisbett stürzte, blieb laut Polizei unverletzt. Er habe sich noch rechtzeitig vor dem herannahenden Zug in Sicherheit bringen können.

Den Polizeiangaben zufolge war es gegen 00.15 Uhr zwischen mehreren Menschen auf dem Bahnsteig zu dem Streit gekommen. Was dann genau passierte und wie die drei Jugendlichen auf die Gleise gerieten, war zunächst noch Gegenstand der Ermittlungen. Dabei ging es offensichtlich darum, ob der Tatverdächtige die später Getöteten in das Gleisbett gestoßen hat. Auch der Hintergrund der Auseinandersetzung blieb zunächst unklar.

Zu dem Zeitpunkt hielten sich demnach zahlreiche Menschen auf dem Bahnsteig auf. Mehrere Notfallseelsorger und weitere Betreuungskräfte kümmerten sich während der Nacht um die von dem Ereignis betroffenen Personen. Zwei Linienbusse seien als Kälteschutz zur Verfügung gestellt worden. Die Bahnstrecke war für mehrere Stunden gesperrt.