Einsatz zwei Tage nach Gewaltdrohung von Präsident Lukaschenko

Polizei in Belarus feuert Warnschüsse bei Demonstration ab

Minsk (AFP) - Zwei Tage nach Gewaltdrohungen des belarussischen Präsidenten Alexander Lukaschenko gegen regierungskritische Demonstranten hat die Polizei am Sonntag während eines Protestmarsches Warnschüsse abgefeuert. Polizisten gaben Schüsse in die Luft ab, während rund 10.000 Menschen am Stadtrand von Minsk zu einer Gedenkstätte für die Opfer der Stalin-Zeit marschierten. Nach Angaben des Innenministeriums wurden mehrere Demonstranten festgenommen, die Nichtregierungsorganisation Wjasna sprach von rund 40 Festnahmen bis zum Nachmittag.

Polizeieinsatz gegen Demonstranten in Minsk © AFP

Machthaber Lukaschenko hatte am Freitag ein hartes Vorgehen gegen Demonstranten bei regierungskritischen Protesten angekündigt. Die Regierung werde "keine Gefangenen machen", sagte er. Wer seine Hand gegen Polizeibeamten erhebe, solle "mindestens seine Hände verlieren".

In Belarus gibt es seit der von Betrugsvorwürfen begleiteten Präsidentschaftswahl im August Massenproteste. Die Behörden gehen immer wieder gewaltsam gegen friedliche Demonstranten vor, tausende Aktivisten wurden bereits festgenommen.