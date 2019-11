35-Jähriger ohne festen Wohnsitz in der Innenstadt gefasst

Polizei in den Haag nimmt nach Messerangriff Verdächtigen fest

Den Haag (AFP) - Nach dem Messerangriff mit drei Verletzten in Den Haag hat die niederländische Partei am Samstag einen Verdächtigen festgenommen. In der Innenstadt von Den Haag sei ein 35 Jahre alter Mann ohne festen Wohnsitz gefasst worden, teilte die Polizei über den Online-Dienst Twitter mit. Er werde zur Vernehmung in eine Polizeiwache gebracht.

Bei dem Messerangriff waren am Freitag drei Jugendliche durch Messerstiche verletzt worden. Sie wurden in einem Kaufhaus in der Den Haager Shopping-Meile Grote Marktstraat angegriffen.

Die drei Opfer kannten sich vor dem Messerangriff nicht. Es handelte sich nach Polizeiangaben um einen 13-jährigen Jungen und zwei 15 Jahre alte Mädchen. Nach einer Notfall-Versorgung im Krankenhaus wurden sie alle drei wieder entlassen.