Spieler und Pilot seit Flug über dem Ärmelkanal am Montagabend vermisst

Polizei stellt Suche nach argentinischem Fußballer Sala ein

London (AFP) - Nach dem mutmaßlichen Absturz des argentinischen Fußballers Emiliano Sala über dem Ärmelkanal hat die Polizei der britischen Insel Guernsey die Suche nach dem Flugzeug und den insgesamt zwei Insassen am Donnerstag eingestellt. Im Kurzbotschaftendienst Twitter teilte die Polizei mit, die "schwierige Entscheidung" nach "Überprüfung aller vorliegenden Informationen" getroffen worden. Die Überlebenschancen seien "zu diesem Zeitpunkt äußerst gering".

Emiliano Sala © AFP

An der Suche hatten sich mehrere Flugzeuge aus Großbritannien und Frankreich sowie Rettungsboote beteiligt. Das Kleinflugzeug, das Sala vom französischen Nantes ins walisische Cardiff bringen sollte, war am Montagabend rund 20 Kilometer nördlich von Guernsey von den Radarschirmen verschwunden. Mit Sala an Bord war nach Angaben der Küstenwache von Guernsey lediglich der Pilot. Britischen Medien zufolge handelte es sich um einen 60-jährigen Vater dreier Kinder aus dem nordenglischen Scunthorpe.

Der 28-jährige Stürmer Sala hatte am Samstag einen Vertrag zum Wechsel vom französischen Erstligisten FC Nantes zum Premier-League-Klub Cardiff City unterzeichnet. Die Ablösesumme soll 17 Millionen Euro betragen haben. Am Montag hatte er im Trainingszentrum von Nantes seine Sachen abgeholt, bevor er sich mit einer Propellermaschine vom Typ Piper PA-46 Malibu auf den Weg nach Großbritannien machte.