Türkische Delegation nennt Ex-Grünenchef gegenüber der Polizei einen "Terroristen"

Polizeischutz für Özdemir bei Münchner Sicherheitskonferenz

Berlin (AFP) - Der Grünen-Politiker Cem Özdemir ist am Samstag vorübergehend unter Polizeischutz gestellt worden, nachdem er auf der Münchner Sicherheitskonferenz von türkischer Seite offenbar als "Terrorist" bezeichnet worden war. Bei einer zufälligen Begegnung am Tagungsort habe die türkische Delegation seine Anwesenheit mit erkennbarem Missmut quittiert, sagte der frühere Grünen-Chef am Sonntag der Nachrichtenagentur AFP.

Özdemir kritisiert die türkische Regierung immer wieder © AFP

Nach Özdemirs Darstellung kam es am Samstagmorgen zu der zufälligen Begegnung im Hotel. Die Türken hätten "grimmig" geschaut und offenbar über ihn gesprochen, sagte er. Polizeibeamte hätten ihn schließlich über den "Terroristen"-Vorwurf aus den Reihen der türkischen Delegation informiert. "Dann habe ich den restlichen Tag mit Polizeischutz verbracht", berichtete der Grünen-Politiker.

Der frühere Parteichef bewertete den Vorfall als weiteren Beleg dafür, dass auch nach der Freilassung des Journalisten Deniz Yücel keine Rede von Entspannung im deutsch-türkischen Verhältnis sein könne. Es gebe weiterhin "Willkürhaft" in der Türkei. Einige würden freigelassen. Andere, die keinen deutschen Pass hätten, bekämen lebenslange Haft.

"Entspannung gibt es nur in den Träumen der großen Koalition", sagte der frühere Grünen-Vorsitzende zu AFP. "Die wollen mit Freund Erdogan Entspannung zelebrieren", fügte er unter Hinweis auf den türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan hinzu. Die Türkei sei aber ein Unrechtsstaat.

Zuvor hatte die "Welt am Sonntag" über den Vorfall berichtet. Seit Samstagmorgen sei Özdemir von drei bayerischen Beamten begleitet worden, zu Terminen wurde er demnach in einem Polizeifahrzeug gebracht.

Özdemir war in der Vergangenheit immer wieder bedroht worden, insbesondere seit der 2016 maßgeblich von ihm mitinitiierten Resolution zur Einstufung des vor über 100 Jahren begangenen Massakers an den Armeniern im Osmanischen Reich. Özdemir hat seit einiger Zeit Personenschutz, wenn er bei einer Veranstaltung öffentlich auftritt - zuletzt etwa im Wahlkampf.

Im vergangenen Mai war es in Washington zu einem Zwischenfall mit Erdogans Leibwächtern gekommen. Schwer bewaffnete türkische Sicherheitskräfte hatten Demonstranten geschlagen und getreten. Bei den Attacken waren elf Menschen verletzt worden. Das US-Repräsentantenhaus hatte die Angriffe in einer Resolution scharf verurteilt.