Gespräche über Denuklearisierung der koreanischen Halbinsel geplant

Pompeo reist in dieser Woche nach Nordkorea

Washington (AFP) - US-Außenminister Mike Pompeo reist in dieser Woche erneut nach Nordkorea. "Um die anhaltende und wichtige Arbeit der Denuklearisierung auf der koreanischen Halbinsel voranzutreiben", werde Pompeo am Donnerstag nach Nordkorea aufbrechen, erklärte US-Regierungssprecherin Sarah Sanders am Montag. Dort seien auch direkte Gespräche mit dem nordkoreanischen Machthaber Kim Jong Un geplant.

Mike Pompeo © AFP

Kim hatte bei dem historischen Gipfeltreffen mit US-Präsident Donald Trump am 12. Juni in Singapur in die komplette atomare Abrüstung seines Landes eingewilligt. Genauere Definitionen, ein Zeitplan oder Kontrollmaßnahmen wurden jedoch nicht genannt, weshalb die Vereinbarung von vielen Seiten als zu vage kritisiert wird.

Medienberichte, wonach Pjöngjang trotz der Bekenntnisse beim Gipfel in Singapur sein Atomwaffenprogramm heimlich weiter betreibt, wollte Sanders am Montag weder bestätigen noch dementieren. Sie verwies lediglich darauf, dass es in den vergangenen Monaten keine nordkoreanischen Raketentests und "atomare Detonationen" mehr gegeben habe. Die Gespräche gingen weiter, es würden Fortschritte erzielt, sagte sie. Details wollte sie nicht nennen.

Nach seinem Besuch in Nordkorea wird Pompeo laut US-Außenministerium weiter nach Japan, Vietnam, in die Vereinigten Arabischen Emirate und zum Nato-Gipfel nach Brüssel reisen. Pompeo war in den vergangenen Monaten bereits mehrfach nach Nordkorea gereist.

jep