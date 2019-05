Lieferdienst DHL Express hat schon 100 Fahrzeuge bestellt

Post und Streetscooter wollen 2020 E-Transporter mit Wasserstofftechnologie einführen

Berlin (AFP) - Die Unternehmensgruppe Deutsche Post DHL und ihre Tochter Streetscooter wollen im kommenden Jahr einen Elektrotransporter mit Wasserstoff-Technologie auf den Markt bringen. Das kündigten die Unternehmen am Freitag auf dem Green Tech Festival in Berlin an. Der "H2 Panel Van" werde "der erste serienmäßige 4,25 Tonnen-Elektrotransporter sein, dessen Antrieb während der Fahrt von einer Brennstoffzelle mit zusätzlicher Energie versorgt wird".

Streetscooter bei der Hauptversammlung der Deutschen Post DHL © AFP

Der Transporter soll Reichweiten von bis zu 500 Kilometern erzielen. Er basiert auf dem Elektrolieferwagen Streetscooter Work XL - dem neuesten Modell - und soll mehr als zehn Kubikmeter Ladung befördern können. DHL Express, der Unternehmensbereich für Kurier- und Expresslieferungen, habe bereits 100 dieser Fahrzeuge bestellt, teilten die Unternehmen weiter mit. Ein Verkauf an Dritte sei derzeit nicht geplant.

"Das unterstreicht unseren Anspruch, nicht nur der schnellste und zuverlässigste Anbieter in diesem Markt zu sein, sondern auch der klimafreundlichste", erklärte der Deutschlandchef von DHL Express, Markus Reckling. Der "H2 Panel Van" sei ein weiteres Beispiel dafür, wie die Deutsche Post DHL ihr Null-Emissionen-Ziel bis 2050 erreichen wolle.

Der Technikchef von Streetscooter, Fabian Schmitt, erklärte: "Wir sind davon überzeugt, dass die Brennstoffzelle ein immer wichtigerer Bestandteil im Markt der Elektromobilität wird." Sie ermögliche höhere Reichweiten der Fahrzeuge.

Das Bundesverkehrsministerium fördert das Projekt im Rahmen des Nationalen Innovationsprogramms Wasserstoff- und Brennstoffzellentechnologie. Minister Andreas Scheuer (CSU) erklärte: "Wir brauchen weiterhin den technologieoffenen Ansatz." Nur mit hohen Reichweiten und marktfähigen Preisen sei zu erreichen, dass die Lieferverkehre künftig klimafreundlich mit alternativen Antrieben unterwegs seien.

Der Elektroautohersteller Streetscooter, gegründet 2010, ist seit 2014 eine Tochtergesellschaft der Deutschen Post. Das Unternehmen produziert in Aachen und seit 2018 auch in Düren elektrische Kleintransporter und elektrische Lastenräder.