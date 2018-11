Drei Ex-Staatschefs sind aussichtsreichste Kandidaten

Präsidentschaftswahl in afrikanischem Inselstaat Madagaskar begonnen

Antananarivo (AFP) - Im afrikanischen Inselstaat Madagaskar haben am Mittwoch die Präsidentschaftswahlen begonnen. Im Rennen sind mehr als 30 Kandidaten, die größten Chancen werden aber den früheren Staatschefs Marc Ravalomanana (2002-2009), Andry Rajoelina (2009-2014) und Hery Rajaonarimampianina (2014-2018) eingeräumt. Rajaonarimampianina war erst im September zurückgetreten, um erneut kandidieren zu können.

Zur Wahl aufgerufen sind knapp zehn Millionen Bürger. Die Wahlbüros öffneten am Mittwochmorgen und sollen um 17.00 Uhr Ortszeit schließen. Gewinnt keiner der Kandidaten in der ersten Wahlrunde, findet am 19. Dezember eine Stichwahl statt.

Die Wahlen finden nach einer längeren Phase politischer Instabilität statt. In den vergangenen Jahren wurden politische Konflikte immer wieder auf der Straße ausgetragen. 2009 griff die Armee ein und drängte den damaligen Präsidenten Ravalomanana zum Rücktritt.

Beobachter hoffen, dass das Votum nun die Rivalität zwischen Rajaonarimampianina, Ravalomanana und Rajoelina auf friedliche Weise entschärft. Das Land zählt zu den ärmsten der Welt. Mehr als drei Viertel der Bürger leben in extremer Armut.