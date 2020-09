Auch Schweizer Kantone Genf und Waadt nun betroffen

Prag und neue Regionen in Frankreich zu Corona-Risikogebieten erklärt

Berlin (AFP) - Ab sofort gelten weitere Regionen in Europa aus deutscher Sicht als Corona-Risikogebiete. Das Robert-Koch-Institut (RKI) stufte am Mittwochabend unter anderem die tschechische Hauptstadt Prag sowie vier neue Regionen in Frankreich entsprechend ein, darunter die Mittelmeerinsel Korsika. Auch die Schweizer Kantone Genf und Waadt gelten nun als Risikogebiete.

Frau mit Schutzmaske in U-Bahn-Station in Prag © AFP

Die Einstufung bedeutet, dass Reisende und Rückkehrer aus diesen Gebieten nach der Einreise in Deutschland einen verpflichtenden Test auf das Coronavirus machen und in Quarantäne gehen müssen. Entscheidend für die Einstufung als Risikogebiet ist, dass die Zahl der Neuinfektionen bei mehr als 50 Fällen pro 100.000 Einwohner auf sieben Tagen liegt.