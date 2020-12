Prototyp von SpaceX-Rakete bei Landung in Flammen aufgegangen

Elon Musk wertet Test trotzdem als Erfolg und twittert: "Mars, wir kommen!"

Washington (AFP) - Weil offenbar die Geschwindigkeit zu hoch war, ist ein Prototyp der neuen großen SpaceX-Rakete Starship beim Landemanöver in Flammen aufgegangen. SpaceX-Gründer Elon Musk zeigte sich Minuten nach dem Testflug im Süden des US-Bundesstaates Texas dennoch zufrieden: "Mars, wir kommen!!", schrieb er auf dem Kurzbotschaftendienst Twitter und verwies damit auf die Pläne des Unternehmens, mit Starship Astronauten zum Mars zu bringen.

Rakete geht in Feuerball auf © AFP

Musk erklärte, die Landegeschwindigkeit sei zu hoch gewesen. Zugleich sprach er aber überschwänglich von einem Erfolg: "Wir haben alle Daten, die wir brauchen!" Auch das Raumfahrt-Unternehmen des charismatischen Tesla-Chefs gab sich optimistisch: "Super Test. Glückwunsch an die Starship-Mannschaft", schrieb SpaceX zu einem Bild von den Überresten der Rakete. Vorab hatte das Unternehmen auf seiner Website erklärt, bei solchen Testflügen gehe es vornehmlich darum, dazuzulernen.

Der Start des Prototyps der Rakete verlief am Mittwoch zunächst korrekt. Nachdem die Rakete eine Strecke auf gerader Linie geflogen war, wurden die drei Antriebe nacheinander abgeschaltet. Nach 4 Minuten und 45 Sekunden begann die Rakete mit der Landung. Bei dem Landemanöver wurden die Antriebe wieder aktiviert, um die Rakete in die richtige Position zu bringen. Offenbar reagierten die Antriebe aber zu stark, so dass der Aufprall zu heftig war. Einer der Antriebe explodierte und verwandelte die Rakete in einen Feuerball.

Mit seiner Rakete Falcon-9 hat sich SpaceX bereits in der Raumfahrt etabliert. Im November startete damit die erste Routinemission einer bemannten SpaceX-Rakete zur Internationalen Raumstation ISS. Mit der Starship sollen nach den Vorstellungen Musks in Zukunft dann Astronauten gar bis zum Mars fliegen.