Prozess gegen Mann aus Bergisch Gladbach wegen Kindesmissbrauchs beginnt in Köln

Köln (AFP) - Im Missbrauchskomplex Bergisch Gladbach beginnt am Montag (13.00 Uhr) vor dem Kölner Landgericht der Prozess gegen einen Angeklagten, dessen mutmaßliche Taten Ausgangspunkt für bundesweite Ermittlungen gegen ein weit verzweigtes Netzwerk von Pädokriminellen waren. Dem gelernten Koch und Hotelfachmann aus Bergisch Gladbach werden fast 80 Straftaten zur Last gelegt. Dazu zählt neben Kindesmissbrauch auch Vergewaltigung.

Richter mit Strafgesetzbuch © AFP

Der Mann soll unter anderem seine eigene 2017 geborene Tochter missbraucht haben und Bild- und Videomaterial der Taten an gleichgesinnte Chatpartner verschickt haben. Der Angeklagte wurde im vergangenen Herbst festgenommen und sitzt seit dem 23. Oktober in Untersuchungshaft. Die damals aufgenommenen Ermittlungen im Missbrauchskomplex Bergisch Gladbach richten sich mittlerweile bundesweit gegen zahlreiche Beschuldigte, darunter allein mehr als 80 in Nordrhein-Westfalen.