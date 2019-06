Ehepaar muss sich wegen Herstellung von Biowaffe verantworten

Prozess gegen mutmaßliche Rizin-Bombenbauer von Köln in Düsseldorf begonnen

Düsseldorf (AFP) - Im Hochsicherheitstrakt des Düsseldorfer Oberlandesgerichts hat am Freitag der Prozess gegen die mutmaßlichen Rizin-Bombenbauer von Köln begonnen. Der 30-jährige Tunesier Sief Allah H. und seine 43 Jahre alte deutsche Ehefrau Yasmin H. müssen sich unter anderem wegen der Herstellung einer hochgefährlichen Biowaffe und der Vorbereitung einer schweren staatsgefährdenden Gewalttat verantworten. Dazu soll das Paar hochtoxisches Rizin in seiner Wohnung in Köln-Chorweiler hergestellt haben.

Experteneinsatz in Köln-Chorweiler © AFP

Den mutmaßlichen Islamisten kam der Bundesverfassungsschutz durch Hinweise auf die Spur, wonach sich ein Tunesier mit Wohnsitz in Köln um die Anschaffung hochgiftiger Substanzen bemühte. Sief Allah H. wurde am 13. Juni 2018 festgenommen, in der Folgezeit auch seine Ehefrau. Dem Paar drohen bis zu 15 Jahre Haft.