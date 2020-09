Prozess um Vorfall mit Lastwagen in hessischem Limburg beginnt

Limburg (AFP) - Rund elf Monate nach einem Vorfall mit einem Lastwagen im hessischen Limburg beginnt vor dem Landgericht am Mittwoch (09.00 Uhr) der Prozess gegen einen Mann, der auf mehrere Autos aufgefahren sein soll. Die Anklage wirft dem 33-jährigen Syrer unter anderem versuchten Mord, gefährliche Körperverletzung und Sachbeschädigung vor. Bei dem Vorfall wurden 18 Menschen leicht verletzt, darunter der 33-Jährige.

Justitia © AFP

Der Mann soll im Oktober 2019 in der Limburger Innenstadt einen verkehrsbedingt haltenden Lastwagen gestohlen und ihn nach rund 300 Metern ungebremst in mehrere an einer Ampel haltende Autos gesteuert haben. Ein Bericht, demzufolge der Vorfall ein Anschlag gewesen sein soll, bestätigte sich nicht. Zum Prozessauftakt sind 14 Zeugen geladen, bis Ende Oktober acht Verhandlungstage angesetzt.