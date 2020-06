Prozess um mutmaßlichen Sechsfachmord von Rot am See beginnt in Ellwangen

Ellwangen (AFP) - Im baden-württembergischen Ellwangen beginnt am Montag (09.00 Uhr) der Prozess gegen den mutmaßlichen Sechsfachmörder von Rot am See. Der 26-Jährige muss sich dort vor dem Landgericht verantworten, weil er Ende Januar seine Eltern und vier weitere nahe Verwandte bei einem Familientreffen erschossen haben soll. Unklar ist laut Anklage bislang aber noch, ob der Mann voll schuldfähig ist.

Justitia © AFP

Der Angeklagte gab die tödlichen Schüsse, die neben den Eltern auch zwei Halbgeschwister sowie eine Tante und einen Onkel trafen, in einem von seinem Vater und ihm bewohnten Haus in Rot am See ab. Laut Anklage bereitete sich der Beschuldigte gezielt auf die Tat vor. Nach eigener Aussage wollte er sich für frühere Misshandlungen rächen. Er könnte aber auch psychisch krank sein.