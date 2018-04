Separatistenführer ruft spanische Regierung zu Verhandlungen auf

Puigdemont will vorerst von Berlin aus für Anliegen Kataloniens werben

Berlin (AFP) - Der frühere katalanische Regionalpräsident Carles Puigdemont will bis zur Entscheidung über seine Auslieferung an Spanien in Berlin bleiben. Bei einer Pressekonferenz in der Bundeshauptstadt kündigte Puigdemont an Samstag an, sich an die Auflagen des schleswig-holsteinischen Oberlandesgerichts zu halten und das Land nicht zu verlassen. Zugleich forderte er die internationale Gemeinschaft auf, in dem festgefahrenen Konflikt zwischen Madrid und Barcelona zu vermitteln.

Puigdemont vor der Presse in Berlin © AFP

"Ich werde den deutschen Behörden zur Verfügung stehen", sagte Puigdemont. Als Wohnsitz habe er gegenüber den Behörden Berlin angegeben. Sobald das Verfahren beendet ist, wolle er allerdings an seinen bisherigen Exilort in Brüssel zurückkehren.

Während seiner Zeit in Berlin wolle er sich aus der deutschen Politik heraushalten, beteuerte Puigdemont: "Ich möchte mich natürlich nicht in die deutsche Politik einmischen." Er plane keine Treffen mit deutschen Politikern, fügte er hinzu.

Vielmehr wolle er die Anliegen Kataloniens weiter verteidigen. Deshalb sei er zuvor auch nicht im Brüsseler Exil geblieben, sondern durch Europa gereist. "Es war meine Pflicht, dabei auch ein gewisses Risiko einzugehen", sagte er. "Aber ich habe nicht damit gerechnet, in Deutschland festgenommen zu werden."

Mit Blick auf die verhärteten Fronten zwischen Madrid und Barcelona sagte Puigdemont: "Dieser Konflikt bedarf einer politischen Lösung." Dabei sei die Unabhängigkeit Kataloniens für ihn nie die einzige Option gewesen, betonte er. Da Madrid und Barcelona derzeit nicht miteinander ins Gespräch kämen, müsse die internationale Gemeinschaft eine Vermittlerrolle übernehmen.

Seine Pläne für die nähere Zukunft seien noch offen, räumte der Anführer der Unabhängigkeitsbefürworter in Katalonien ein. "Ehrlich gesagt weiß ich noch nicht, wie es weitergeht", sagte er. "Ich möchte jetzt einfach nur zu einem normalen Leben zurückfinden."

Mehrere Abgeordnete des katalanischen Regionalparlaments sowie zahlreiche weitere Anhänger feierten den Separatistenführer bei dessen Auftritt im Berliner Stadtteil Kreuzberg.

Die Studentin Estel Villaronga war am Vorabend kurzfristig von München nach Berlin geflogen, um Puigdemont persönlich zu unterstützen. Eine mögliche Haftstrafe für den Separatistenführer in Spanien würde keinesfalls das Ende für die Unabhängigkeitsbewegung bedeuten, sagte die junge Frau, die ursprünglich aus Barcelona kommt, der Nachrichtenagentur AFP. "Wir werden weiter kämpfen - friedlich."

Puigdemont war am Freitag nach zehn Tagen Gewahrsam aus dem Gefängnis von Neumünster entlassen worden. Das schleswig-holsteinische Oberlandesgericht hatte am Donnerstagabend wegen des Vorwurfs der Untreue zwar einen Auslieferungshaftbefehl erlassen, diesen aber unter Auflagen ausgesetzt. Der 55-Jährige war am 25. März kurz nach seiner Einreise aus Dänemark auf Grundlage eines Europäischen Haftbefehls festgenommen worden.

Puigdemont hatte das umstrittene katalanische Unabhängigkeitsreferendum im vergangenen Oktober organisiert, obwohl die Abstimmung von der spanischen Justiz als illegal eingestuft worden war. Die Regionalregierung hatte im Anschluss einseitig die Unabhängigkeit ausgerufen.

Bundesjustizministerin Katarina Barley (SPD) begrüßte derweil die vorläufige Freilassung von Puigdemont. "Die Entscheidung der Richter in Schleswig ist absolut richtig", sagte Barley der "Süddeutschen Zeitung" vom Samstag. Spanien müsse nun darlegen, warum sich Puigdemont einer Untreue schuldig gemacht haben soll.

Am Samstag kündigte der Vorsitzende des katalanischen Parlaments, Roger Torrent, über den Kurzbotschaftendienst Twitter den mittlerweile vierten Versuch zur Wahl eines neuen Regionalpräsidenten an. Torrent schlug dafür den separatistischen Politiker Jordi Sanchez vor, der sich derzeit allerdings im Gefängnis befindet.

Puigdemont hatte kurz zuvor in Berlin seine Unterstützung für die Kandidatur von Sanchez verkündet. Der Posten des Regionalpräsidenten ist auch drei Monate nach den Wahlen in Katalonien nicht besetzt.