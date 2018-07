Russischer Präsident: "Habe Donald Trump nach Moskau eingeladen"

Putin bereit für Besuch in Washington

Johannesburg (AFP) - Der russische Präsident Wladimir Putin hat sich bereit erklärt, US-Präsident Donald Trump in Washington zu besuchen. Er sei bereit für einen Besuch in Washington und habe seinerseits Präsident Trump nach Moskau eingeladen, sagte Putin am Freitag im südafrikanischen Johannesburg im Anschluss an ein Gipfeltreffen der Brics-Staaten Brasilien, Russland, Indien, China und Südafrika.

US-Präsident Donald Trump und der russische Staatschef Wladimir Putin bei ihrem Gipfel in Helsinki © AFP

Trump und Putin hatten am Montag vergangener Woche in Helsinki ihren ersten bilateralen Gipfel abgehalten. Trumps Auftritt sorgte in Teilen der US-Öffentlichkeit für große Empörung, weil er es bei der gemeinsamen Pressekonferenz mit Putin vermieden hatte, die mutmaßlich von Russland ausgegangenen Cyberattacken auf die US-Demokraten im Wahlkampf zu verurteilen.

Kurz darauf kündigte das Weiße Haus an, der nächste Gipfel zwischen Trump und Putin solle noch in diesem Jahr - zwischen September und Dezember - in der US-Hauptstadt stattfinden. Trump habe seinen Sicherheitsberater John Bolton angewiesen, dem russischen Staatschef eine entsprechende Einladung zu übermitteln. Am Mittwoch hieß es dann aber aus Washington, das nächste Treffen der beiden Präsidenten werde doch erst im nächsten Jahr stattfinden.