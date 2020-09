Putin empfängt belarussischen Staatschef Lukaschenko in Russland

Sotschi (AFP) - Russlands Präsident Wladimir Putin empfängt am Montag den belarussischen Staatschef Alexander Lukaschenko zu Gesprächen in Russland. Nach Kreml-Angaben geht es bei dem "Arbeitsbesuch" in der Schwarzmeer-Stadt Sotschi um "die Perspektiven des Integrationsprozesses" zwischen beiden Ländern. Eine gemeinsame Pressekonferenz der beiden Staatschefs sei nicht geplant. Auch hätten Lukaschenko und Putin nicht vor, Dokumente zu unterzeichnen.

Putin hat Lukaschenko militärische Unterstützung bei den Massenprotesten in Belarus in Aussicht gestellt. Russland strebt seit langem eine Union mit Belarus an, gegen die sich Lukaschenko bisher stets gewehrt hatte. Nach Einschätzung von Analysten könnte Putin seine Unterstützung nun von einem Verzicht Lukaschenkos auf die Souveränität seines Landes abhängig machen.