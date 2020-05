Putin hält Ansprache zum 75. Jahrestag des Sieges über Nazi-Deutschland

Moskau (AFP) - Russlands Präsident Wladimir Putin hält heute eine Ansprache zum 75. Jahrestag des Sieges über Nazi-Deutschland (09.00 Uhr MESZ). Zudem will der Staatschef Blumen am Kriegsdenkmal in der Nähe des Roten Platzes niederlegen. Die traditionelle Militärparade ist wegen der Coronavirus-Pandemie abgesagt, stattdessen sollen Kampfjets über das menschenleere Moskauer Zentrum fliegen. Die Ausgangsbeschränkungen in der Hauptstadt waren bis Ende Mai verlängert worden.

Russlands Präsident Putin © AFP

In Weißrussland wird dagegen mit einer Parade an das Ende des Zweiten Weltkriegs erinnert. Daran sollen in der Hauptstadt Minsk rund 5000 Menschen teilnehmen. Kritiker werfen dem autoritär herrschenden Präsidenten Alexander Lukaschenko vor, das Ausmaß der Corona-Krise herunterzuspielen.