Russlandbeauftragter: Konflikt mit dem Westen nutzt Putin im Wahlkampf

Putin ruft Russen zu Stimmabgabe bei Präsidentschaftswahl auf

Moskau (AFP) - Angesichts einer möglichen niedrigen Beteiligung hat Russlands Staatschef Wladimir Putin seine Landsleute zur Stimmabgabe bei der Präsidentschaftswahl am Sonntag aufgerufen. Die Russen sollten sich bei der Wahl von ihrem "Gewissen, Verständnis von Wahrheit und Gerechtigkeit und von ihrer Liebe zum Vaterland" leiten lassen, sagte Putin in einem in der Nacht zum Freitag verbreiteten Video. Der Russlandbeauftragte der Bundesregierung wies darauf hin, dass die aktuelle Konfrontation zwischen Russland und dem Westen Putin bei der Wahl nutzen werde.

Wladimir Putins Wahlsieg gilt als sicher © AFP

"Wen man wählt, wie man sein Recht auf freie Wahl ausübt, das ist die Entscheidung von jedem Einzelnen", sagte Putin in dem von russischen Medien verbreiteten Video. "Nutzen Sie Ihr Recht, über die Zukunft zu entscheiden." Wer sich seiner Stimme enthalte, dessen Meinung werde bei "dieser wesentlichen und entscheidenden Wahl" nicht gezählt.

Der Kreml fürchtet eine niedrige Wahlbeteiligung, welche die Legitimität des Wahlergebnisses in Frage stellen könnte. "Ich bin mir sicher, dass jedem von uns das Schicksal unseres Landes wichtig ist", sagte Putin in dem Video. Deswegen bitte er darum, dass "Sie am Sonntag ins Wahllokal gehen".

Es gilt als sicher, dass Putin die Wahl gewinnt und somit bis 2024 weiterhin an der Spitze Russlands steht. Nach einem ohne große Emotionen geführten Wahlkampf kann er mit rund 70 Prozent der Stimmen rechnen. Die sieben Gegenkandidaten sind chancenlos.

Der einzige Gegenspieler, der dem Staatschef hätte gefährlich werden können, der Anti-Korruptions-Aktivist Alexej Nawalny, wurde wegen einer Verurteilung zu einer Bewährungsstrafe wegen angeblicher Unterschlagung von der Wahl ausgeschlossen.

Aus Protest gegen seinen Ausschluss hat Nawalny zu einem Boykott aufgerufen. Allerdings warnte er seine Anhänger vor Demonstrationen am Wahltag, da dies ein "Geschenk an den Kreml" sein könne.

Angesichts der Erwartung, die Behörden könnte alle Register ziehen, um die Wahlbeteiligung in die Höhe zu treiben, forderte Nawalny seine Unterstützer auf, Wahlbetrug zu melden. "Wir entsenden erstmals eine große Zahl an Beobachtern", sagte Nawalny dem Radiosender Moskauer Echo. Er gehe davon aus, dass rund 26.000 seiner Anhänger als Beobachter im Einsatz sein würden.

Amnesty International warnte in dieser Woche vor einem "heftigen" Vorgehen der russischen Behörden gegen Aktivisten. Demnach könnten bekannte Oppositionsvertreter "willkürlich festgesetzt und politisch motivierter Vergehen beschuldigt" werden.

Der Russlandbeauftragte der Bundesregierung, Gernot Erler (SPD), sagte am Freitag im Bayerischen Rundfunk, Putin profitiere bei der Wahl von der aktuellen Konfrontation zwischen Russland und dem Westen nach dem Giftanschlag auf den russischen Ex-Doppelagenten Sergej Skripal in Großbritannien.

Vor dem Votum am Sonntag vermittle Putin damit den Eindruck "Wir gegen den Rest der Welt, alle anderen haben sich gegen uns verschworen", sagte Erler. "Das bringt natürlich einen Effekt zustande, dass man zusammenrücken muss und dass die Frage auftaucht, wer außer Putin könnte denn in so einer Stresssituation das Land führen."

Großbritannien, Deutschland, Frankreich und die USA machen Russland für den Giftanschlag auf Skripal verantwortlich. Die britische Regierung verhängte deswegen Sanktionen. Frankreichs Staatschef Emmanuel Macron kündigte an, er werde "in den kommenden Tagen Maßnahmen" als Reaktion auf den Giftanschlag verkünden. Die Regierung in Moskau weist die Vorwürfe zurück und kündigte Vergeltungsmaßnahmen gegen die britischen Sanktionen an.