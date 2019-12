Ministerpräsident zuversichtlich hinsichtlich rot-rot-grüner Minderheitsregierung

Ramelow wirbt für neue Wege der parlamentarischen Zusammenarbeit in Thüringen

Erfurt (AFP) - Angesichts der schwierigen Mehrheitsverhältnisse nach der Landtagswahl in Thüringen hat Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke) für neue Wege der Zusammenarbeit geworben. Als Minderheitsregierung werde Rot-Rot-Grün in Thüringen künftig gezwungen sein, "in neuer Form mit der demokratischen Opposition" zusammenzuarbeiten, sagte Ramelow am Freitag in einer Regierungserklärung im Erfurter Landtag. Das eröffne CDU und FDP bislang nie erreichte Gestaltungskompetenzen "auf Augenhöhe mit der Regierungskoalition".

Thüringens Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke) © AFP

Ramelow bekräftigte, dass er sich spätestens Ende Februar im Landtag der Wiederwahl als Ministerpräsident stellen will. Den Oppositionsfraktionen sicherte er zu, ihre Ideen "vorurteilsfrei" zu prüfen und auf CDU und Liberale zuzugehen.

Für Rot-Rot-Grün bedeute dies, "vertraute Pfade der Regierungsbildung zu verlassen, Politik neu zu denken und auch anders zu organisieren", betonte der Linkspolitiker. Eine Minderheitsregierung erfordere viel Kommunikation und Kompromisse.

Ramelow zeigte sich zugleich zuversichtlich, "dass das Modell Minderheitsregierung in Thüringen gelingen kann". "Und vielleicht sogar Vorbildcharakter für andere Landesregierungen und möglicherweise auch den Bund entfalten kann", fügte er hinzu.

Bei der Landtagswahl am 27. Oktober war die Linkspartei stärkste Kraft geworden. Die CDU kam hinter der AfD mit starken Verlusten nur auf den dritten Platz. Neben SPD und Grünen zog die FDP wieder in das Landesparlament ein.

Die Regierungsbildung gestaltet sich allerdings schwierig. Die rot-rot-grüne Landesregierung unter Ramelow hat keine Mehrheit mehr, weshalb das bisherige Kabinett vorerst geschäftsführend im Amt bleibt. Das ist in der Thüringer Landesverfassung so geregelt.

CDU-Landeschef Mike Mohring hatte nach der Wahl eine CDU-geführte Minderheitenregierung mit FDP, SPD und Grünen ins Spiel gebracht, was SPD und Grüne ablehnten. Mit der AfD will keine Partei zusammenarbeiten.