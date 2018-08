Opposition beklagt Welle von Festnahmen und Einschüchterungsversuche

Regierung in Simbabwe erhöht nach Wahl Druck auf Opposition

Harare (AFP) - Nach der blutigen Niederschlagung von Protesten gegen angebliche Manipulationen der Präsidentschaftswahl verstärkt die Regierung in Simbabwe den Druck auf die Opposition. Am Montag erschienen in Harare 27 Oppositionsanhänger im Zusammenhang mit den gewaltsamen Protesten vor Gericht. Unterdessen warf die oppositionelle Bewegung für Demokratischen Wandel (MDC) der Regierung von Präsident Emmerson Mnangagwa eine weitere Welle von Festnahmen und Einschüchterungsversuche vor.

Ein Soldat geht gegen einen Demonstranten am 2. August vor © AFP

Die 27 MDC-Mitglieder müssen sich für den Tod von sechs Menschen während der Demonstrationen vom vergangenen Mittwoch verantworten. Die Staatsanwaltschaft sprach sich am Montag gegen die Freilassung der 19 Männer und acht Frauen aus, wie ein Journalist der Nachrichtenagentur AFP berichtete. Ob die Angeklagten, wie von der Verteidigung beantragt, unter Auflagen auf freien Fuß kommen, will das Gericht am Dienstag entscheiden.

Sicherheitskräfte hatten am Mittwoch das Feuer auf Demonstranten eröffnet, die gegen den Wahlsieg von Mnangagwa protestierten. Daraufhin wurden die 27 Oppositionsanhänger festgenommen und inhaftiert.

Staatsanwalt Michael Reza sagte vor Gericht, die Angeklagten seien "direkt" für die Todesfälle sowie für das Anzünden von Fahrzeugen verantwortlich. Es sei sehr wahrscheinlich, dass sie erneut straffällig würden, dass sie Zeugen einschüchtern und in die Beweisaufnahme eingreifen würden, sagte Reza. "Die Angeklagten freizulassen, ist nicht im Interesse der Justiz."

Derweil sieht sich die Opposition in immer größerer Bedrängnis. "Es wird wird jeden Tag gefährlicher", sagte Nkululeko Sibanda, Sprecher von Oppositionsführer Nelson Chamisa von der MDC, der Nachrichtenagentur AFP. Sicherheitskräfte würden nach 4000 Oppositionellen fahnden. Dabei gehe es auch um "Einschüchterung", sagte Sibanda.

Polizisten betreten demnach Häuser und verschleppen Bewohner an "unbekannte Orte". Sibanda ging davon aus, dass derzeit etwa 50 Aktivisten der Opposition vermisst würden. So sei etwa eine Frau von der Polizei festgenommen worden, nachdem sie Präsident Mnangagwa bei Facebook Wahlbetrug unterstellt hatte.

Nach Angaben der Wahlbehörde hatte Präsident Mnangagwa von der Regierungspartei Zanu-PF die Wahl vom 30. Juli im ersten Durchgang mit 50,8 Prozent der Stimmen gewonnen. Oppositionsführer Chamisa erhielt demnach 44,3 Prozent. Die Opposition bezweifelt, dass dies der Wahrheit entspricht und will das Wahlergebnis nicht anerkennen. Amtsinhaber Mnangagwa warf dieser dagegen vor, Unruhen zu fördern. Es war die erste Präsidentschaftswahl in Simbabwe nach dem Sturz des langjährigen Machthabers Robert Mugabe.