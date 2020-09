Regionalwahlen in Russland als Stimmungstest für Putin

Moskau (AFP) - In Russland finden am Sonntag Regionalwahlen statt, bei denen die Regierungspartei Geeintes Russland vielerorts mit Verlusten rechnen muss. Die Opposition hofft, dass unter anderem der Giftanschlag auf den Kreml-Kritiker Alexej Nawalny, der inzwischen in Berlin behandelt wird, die Menschen wachgerüttelt hat. Insgesamt wird in 41 Regionen des Landes gewählt.

Vorbereitungen für Wahlsonntag in Nowosibirsk © AFP

Die Urnengänge gelten als Stimmungstest für Präsident Wladimir Putin, dessen Ansehen wegen einer unpopulären Rentenreform und der schlechten wirtschaftlichen Lage wegen der Öl-Krise und der Corona-Pandemie gelitten hat. Im fernen Osten Russlands sorgte zudem die Verhaftung des Ex-Gouverneurs Sergej Furgal wegen dessen möglicher Verwicklung in 15 Jahre zurückliegende Mordfälle für die größten Proteste, die die Region bisher gesehen hat.