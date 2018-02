Höhepunkt des Straßenkarnevals in den rheinischen Karnevalsmetropolen

Rosenmontagszug in Köln gestartet

Köln (AFP) - In Köln ist der Rosenmontagszug gestartet. Pünktlich um 10.00 Uhr machte sich der Zug auf seinen acht Kilometer langen Weg durch die Innenstadt. Hunderttausende Jecken säumten bei kaltem Winterwetter die Straßen. In Köln feiern die Jecken in diesem Jahr unter dem Motto "Mer Kölsche danze us der Reih" - wir Kölner tanzen aus der Reihe.

Buntes Treiben in Köln © AFP

Die Rosenmontagszüge bilden jedes Jahr in den rheinischen Karnevals- und Fastnachtsmetropolen den Höhepunkt des Straßenkarnevals. Auch in Düsseldorf und Mainz werden dazu am Montag wieder zahlreiche Menschen erwartet. In Düsseldorf wird unter dem Motto "Jeck erst recht" gefeiert, in Mainz lautet das diesjährige Fastnachtsmotto "So wie der Mond die Nacht erhellt, strahlt Mainzer Fastnacht in die Welt".

Ein besonderes Augenmerk wird jedes Jahr auf die Motivwagen in den Rosenmontagszügen gerichtet. Im Mittelpunkt dürfte dabei die bereits seit Monaten andauernde Suche nach einer neuen Bundesregierung stehen. Die Polizei ist in allen Städten mit einem Großaufgebot im Einsatz.