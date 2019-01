"Rote Schals" demonstrieren erstmals gegen Gewalt der "Gelbwesten"

Paris (AFP) - In Paris geht am Sonntag erstmals eine Gegenbewegung zu den "Gelbwesten" auf die Straße: Eine Gruppe namens "Rote Schals" (foulards rouges) hat zu einem Marsch zum Bastille-Platz aufgerufen (14.00 Uhr). Unter dem Motto "Stop - jetzt reicht's" will sie gegen die Gewalt bei den seit mehr als zwei Monaten andauernden "Gelbwesten"-Protesten demonstrieren. Am Bastille-Platz war es erst am Samstag wieder zu Zusammenstößen zwischen Polizei und "Gelbwesten" gekommen.

Gegen Gewalt bei "Gelbwesten"-Protesten: Die "Roten Schals" © AFP

Der Initiator der "Roten Schals", Laurent Soulié, steht der Partei Die Republik in Bewegung (La République en Marche) von Präsident Emmanuel Macron nahe. Der 51-Jährige und seine Mitstreiter werben für ein "friedliches und respektvolles Frankreich" ohne "Hass".