Parlament will noch Donnerstag ANC-Chef Ramaphosa zum Nachfolger wählen

Rücktritt von Präsident Zuma ermöglicht Machtwechsel in Südafrika

Kapstadt (AFP) - Mit seinem Rücktritt hat Südafrikas Präsident Jacob Zuma den Weg für Cyril Ramaphosa frei gemacht: Der Vorsitzende des Afrikanischen Nationalkongresses (ANC) soll noch am Donnerstag zum neuen Präsidenten gewählt werden, wie die Partei mitteilte. Der mit Korruptionsvorwürfen konfrontierte Zuma war am Mittwochabend zurückgetreten und damit einer Amtsenthebung zuvorgekommen. Der ANC hatte ursprünglich für Donnerstag ein Misstrauensvotum im Parlament erwirkt.

ANC-Chef Ramaphosa © AFP

Zuma beendete mit seinem Rücktritt seinen erbitterten Kampf gegen die immer zahlreicher werdenden Gegner in den eigenen Reihen. Er lege das Amt "mit sofortiger Wirkung" nieder, sagte er in einer kurzfristig angekündigten Fernsehansprache. "Ich habe dem Volk von Südafrika nach meinen besten Kräften gedient." Er sei "für immer dankbar", dass ihm das höchste Staatsamt im Land anvertraut worden sei. Nun sei er aber "zu der Entscheidung gekommen, als Präsident der Republik mit sofortiger Wirkung zurückzutreten".

Zuma wies in seiner halbstündigen Rede die gegen ihn erhobenen Vorwürfe zurück und verband dies mit Kritik am ANC, der sich zuletzt von ihm abgewandt hatte. Er fürchte sich nicht davor, die Macht abzugeben, beteuerte Zuma. Er habe seine Partei lediglich aufgefordert, "meine Übertretungen zu nennen und den Grund für ihre Weisungen, dass ich das Amt aufgebe".

Das Parlament sollte um 13.00 Uhr für die Wahl Ramaphosas zusammentreten. Nach seiner Wahl werde der neue Präsident vor den Abgeordneten eine Rede halten, teilte der ANC mit.

Der 65-jährige Multimillionär und ehemalige Gewerkschaftsführer hatte bereits in den 90er Jahren als aussichtsreicher Kandidat für die Nachfolge des Anti-Apartheid-Kämpfers Nelson Mandela gegolten. Doch Thabo Mbeki setzte sich innerhalb des ANC durch und wurde Präsident. Ramaphosa ging in die Wirtschaft und häufte dort ein Vermögen an.

Der aus dem Township Soweto stammende Ramaphosa hatte 1982 die Bergarbeitergewerkschaft NUM gegründet, die mit Streiks gegen die weißen Herrscher aufbegehrte. 2012 forderte er als Mitglied des Aufsichtsrats des Minenbetreibers Lonmin selbst ein hartes Vorgehen gegen Streikende. Als Präsident will er nach eigenen Angaben vor allem die Wirtschaft ankurbeln und gegen Korruption vorgehen.

Zuma war erstmals im Jahr 2009 zum Präsidenten gewählt worden. Seine Amtszeit war von zahlreichen Korruptionsskandalen überschattet. Außerdem wird der 75-Jährige für die schlechte wirtschaftliche Lage des Landes verantwortlich gemacht. Regulär hätte seine Amtszeit kommendes Jahr geendet. Der ANC befürchtete aber, bei einer Wahl 2019 wegen Zumas Unbeliebtheit abgestraft zu werden, und übte daher zuletzt Druck auf ihn aus.

Zunächst hatte der ANC am Dienstag Zuma öffentlich zum Rücktritt aufgefordert. Das ANC-Exekutivkomitee beschloss die "Abberufung" des Präsidenten, ohne ihm aber eine konkrete Frist für einen Rücktritt zu setzen. Dieser verfassungsrechtlich nicht bindenden Entscheidung des Exekutivkomitees leistete Zuma nicht Folge. Daher beraumte der ANC ein verbindliches Misstrauensvotum im Parlament an. Die Opposition hatte in den vergangenen Jahren acht Misstrauensanträge gestellt, die allerdings allesamt von den ANC-Abgeordneten abgeschmettert wurden.

Der Chef der Oppositionspartei Demokratische Allianz (DA), Mmusi Maimane, erklärte nach Zumas Rücktritt, er freue sich "mit allen Südafrikanern, dass das lange und schmerzhafte Jahrzehnt der Präsidentschaft Zuma endlich an sein Ende kommt". Zuma habe Südafrika "sehr viel Leid" angetan, "fast bis zur Zerstörung unseres Landes".