Russische Opposition demonstriert gegen Putins Verfassungsreform

Moskau (AFP) - In Moskau findet am Freitag (15.00 Uhr) eine Demonstration gegen die Verfassungsreform von Präsident Wladimir Putin statt. Auch in weiteren russischen Städten sind Kundgebungen gegen die Verfassungsänderung geplant, die es Putin erlaubt, erneut als Präsident zu kandidieren. Die russische Opposition hatte zu den Massenprotesten aufgerufen - ungeachtet eines Verbots der Behörden von Veranstaltungen mit mehr als 5000 Teilnehmern wegen des Coronavirus.

Putin könnte nach der Reform bis 2036 im Amt bleiben © AFP

Beide russische Parlamentskammern hatten die Verfassungsreform am Dienstag bewilligt. Mit Inkrafttreten der neuen Verfassung sollen Putins bisherige Amtszeiten nicht mehr gezählt werden - er könnte damit noch bei zwei weiteren Präsidentschaftswahlen antreten. Die Opposition wirft Putin vor, "Präsident auf Lebenszeit" werden zu wollen.