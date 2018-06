Westen für Identifizierung von Verantwortlichen von Chemiewaffen-Angriffen

Russland und Syrien gegen Stärkung der Organisation zum Verbot chemischer Waffen

Den Haag (AFP) - Großbritannien und die USA haben bei einer Konferenz der Organisation zum Verbot chemischer Waffen (OPCW) in Den Haag eindringlich für eine Stärkung der Aufsichtsbehörde geworben und sind damit auf den Widerstand Russlands und Syriens gestoßen. Die "tragische Realität" sei, dass Chemiewaffen immer wieder zum Einsatz kämen, sagte der britische Außenminister Boris Johnson bei dem Treffen der OPCW-Vertragsstaaten in Den Haag am Dienstag. US-Vize-Außenminister John Sullivan sagte, Chemiewaffeneinsätze, die straflos blieben, gefährdeten die auf Regeln basierende Weltordnung.

Britischer Außenminister Boris Johnson © AFP

Angesichts eines fehlenden Mechanismus' zur Identifizierung der Verantwortlichen von Chemiewaffen-Angriffen hatte Großbritannien einen Vorstoß unternommen, wonach auf der bis Mittwoch laufenden Konferenz ein Vorgehen zur Zurechnung von Chemiewaffeneinsätzen beschlossen werden soll. Auch Bundesaußenminister Heiko Maas (SPD) hatte sich dieser Forderung angeschlossen.

Moskau und Damaskus widersetzten sich einem solchen Vorhaben am Dienstag. Eine Änderung des OPCW-Mandats sei eine "destruktive Idee", welche die rechtliche Grundlage der Organisation untergraben würde, hieß es von den Vertretern aus Moskau.

Die OPCW will in Kürze einen Bericht zu einem mutmaßlichen Chemiewaffenangriff im syrischen Duma vom April vorlegen. Helfern zufolge wurden dabei 40 Menschen getötet; sie machten die Regierung in Damaskus verantwortlich. Russland, das Syrien in dem Konflikt im Land unterstützt, sowie die syrische Führung haben den Einsatz von Chemiewaffen in den vergangenen Monaten zurückgewiesen.