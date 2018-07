Gespräche zwischen Vereinigung Cockpit und Geschäftsführung bislang ohne Fortschritt

Ryanair-Piloten in Deutschland stimmen für Streik - Frist bis 6. August

Düsseldorf (AFP) - Bei Ryanair droht ein Streik der in Deutschland beschäftigten Piloten: Sie stimmten mit "überwältigender Mehrheit" für Streik, wie die Gewerkschaft Vereinigung Cockpit (VC) am Montag mitteilte. Sie gebe Ryanair eine "allerletzte Frist bis 6. August", um "doch noch" ein verhandlungsfähiges Angebot vorzulegen. Dies sei bislang nicht erfolgt, Gespräche am vergangenen Freitag seien ohne Fortschritt geblieben.

Ryanair-Maschine © AFP

Streiks sind damit im August und damit mitten in der Ferienzeit möglich. VC kündigte für den 8. August eine Pressekonferenz an. Streiks würden aus Rücksichtnahme auf die Passagiere mindestens 24 Stunden vorher angekündigt, erklärte die Pilotengewerkschaft.

Bei Ryanair in Deutschland hatte es im Dezember einen kurzen Ausstand gegeben - es war der erste Streik in Deutschland bei dem Billigflieger überhaupt. Vergangene Woche legte das Kabinenpersonal von Ryanair in Spanien, Portugal und Belgien an zwei Tagen die Arbeit nieder, in Italien an einem Tag. Es war der größte Streik in der Unternehmensgeschichte, Ryanair musste hunderte Verbindungen streichen.

Der Billigflieger mit Sitz in Irland sieht sich seit längerem Vorwürfen ausgesetzt, seine Mitarbeiter deutlich schlechter zu bezahlen als andere Billigfluggesellschaften. Erst im vergangenen Jahr hatte sich Ryanair nach langem Druck grundsätzlich bereit erklärt, Gewerkschaften anzuerkennen.

VC fordert "seit Jahren" den Abschluss von Tarifverträgen bei Ryanair, wie die Gewerkschaft am Montag erinnerte. Verhandlungen wurden im Januar 2018 aufgenommen, seitdem habe es keine "substanziellen Fortschritte" gegeben. In der vergangenen Woche drohte das Unternehmen demnach mit Versetzungen und Stellenstreichungen nicht nur in Irland, sondern auch in Deutschland.