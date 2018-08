In Deutschland nur Starts von Baden-Baden geplant

Ryanair streicht wegen Streiks am Freitag 250 Flüge

Frankfurt/Main (AFP) - Der Billigflieger Ryanair streicht wegen des Pilotenstreiks am Freitag fast alle Flüge von und nach Deutschland. Wie der Leiter des operativen Geschäfts, Peter Bellew, am Mittwoch in Frankfurt am Main ankündigte, sollen 250 Flüge ausfallen – einzig Piloten der Basis Baden-Baden sollen starten. Ryanair versprach, die Kunden per SMS und E-Mail zu informieren und ihnen eine kostenlose Umbuchung anzubieten.

Insgesamt sollen wegen der gleichzeitig stattfindenden Streiks in Belgien, Irland und Schweden 400 von 2400 Flügen in Europa ausfallen, wie Marketingchef Kenny Jacobs ergänzte. "Dieser Streik ist völlig unnötig", kritisierte Kenny. Eine Streikankündigung erst 48 Stunden vor den ersten Ausständen sei unfair gegenüber den Kunden.

Insgesamt seien in Deutschland 42.000 Kunden betroffen, in Europa insgesamt rund 55.000, hieß es weiter. Ryanair entschuldigte sich bei den Passagieren für die Störungen. Die Manager sagten, dass sie zu "sinnvollen Verhandlungen" mit der Pilotengewerkschaft Vereinigung Cockpit bereit seien.

Bellew betonte allerdings auch: "Wir werden unser Geschäftsmodell nicht aufgeben." Ryanair sei eine Billigfluggesellschaft und werde nie die Konditionen von Lufthansa bieten – weder bei Ticketpreisen noch bei Löhnen. Ryanair-Piloten verdienten deutlich mehr als solche der Konkurrenz wie etwa der Lufthansa-Tochter Eurowings.

Der Ryanair-Manager vermutete, dass die Pilotengewerkschaft den Streik aus Prestige-Gründen mitten in die Ferienzeit gelegt habe. Er kritisierte, dass sich Cockpit nicht an die Bitte des Unternehmens gehalten habe, Streiks mindestens eine Woche im Voraus anzukündigen.

Ryanair betreibt nach eigenen Angaben elf Basen in Deutschland. Dort arbeiten demnach 480 Piloten – 80 Prozent davon sind fest angestellt.