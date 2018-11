SPD-Debattencamp soll Erneuerung der Partei voranbringen

Berlin (AFP) - Mit einem Debattencamp will die SPD am Wochenende den Erneuerungsprozess der Partei voranbringen. SPD-Chefin Andrea Nahles und Generalsekretär Lars Klingbeil wollen die Veranstaltung am Samstag (14.00 Uhr) in der Shedhalle des Funkhauses Berlin eröffnen. Im Anschluss sind am Samstag und Sonntag Diskussionsforen zu unterschiedlichen Themen geplant.

SPD-Fahne © AFP

Dabei sollen sich Vertreter der Parteibasis mit SPD-Spitzenpolitikern austauschen. Das Spektrum reicht von der Europa- über die Umwelt- und Klimapolitik hin zu Migration, Pflege, Verkehr und einer Nachfolgeregelung für das umstrittene Hartz-IV-System. Die Ergebnisse und Anregungen sollen in die Beratungen der Parteigremien über den künftigen Kurs der SPD einfließen.