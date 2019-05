SPD-Fraktion diskutiert auf Sondersitzung politische Lage

Berlin (AFP) - Die SPD-Bundestagsfraktion kommt am Mittwochnachmittag (15.00 Uhr) zu einer Sondersitzung zusammen. Vorgesehen sind eine Aussprache zur allgemeinen Lage sowie die Vorbereitung der Fraktionssitzung am nächsten Dienstag. Dann will sich Fraktionschefin Andrea Nahles zur Wiederwahl stellen. An diesem Mittwoch sind noch keine Personalentscheidungen geplant.

Nahles hatte am Montagabend überraschend angekündigt, dass sie die eigentlich für den Herbst vorgesehene Neuwahl für den Chefposten der Fraktion vorziehen will. Sie steht als Partei- und Fraktionschefin in der SPD unter Druck, besonders nach der schweren Niederlage bei der Europawahl. Nahles forderte nun innerparteiliche Kritiker auch zur Kandidatur auf, um "Klarheit zu schaffen".