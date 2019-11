SPD-Mitglieder beginnen Stichwahl um Parteivorsitz

Berlin (AFP) - Die SPD-Mitglieder beginnen am Dienstag die Stichwahl um den Parteivorsitz. In dieser zweiten Runde der Mitgliederbefragung treten die Parteilinken Saskia Esken und Norbert Walter-Borjans gegen Klara Geywitz und Olaf Scholz an. Formal gewählt wird die neue SPD-Doppelspitze auf einem Bundesparteitag vom 6, bis 8. Dezember.

SPD beginnt Stichwahl um Parteivorsitz © AFP

In der ersten Runde der Basisbefragung unter den gut 425.000 SPD-Mitgliedern hatten sich insgesamt sechs Kandidaten-Duos zur Wahl gestellt. In der zweiten Runde ist bis zum 29. November eine Stimmabgabe online oder per Brief möglich. Am 30. November soll das Ergebnis bekanntgegeben werden.