Landesinnenminister Reul bedauert Missverständnisse bei Äußerung zu Fall Sami A.

SPD im Düsseldorfer Landtag sieht "Verfassungskrise" in Nordrhein-Westfalen

Düsseldorf (AFP) - In der Rechtsstaatsdebatte um die unrechtmäßige Abschiebung des mutmaßlichen Islamisten Sami A. erhöht die SPD-Opposition im NRW-Landtag den Druck auf die schwarz-gelbe Landesregierung: SPD-Landtagsfraktionschef Thomas Kutschaty sprach am Freitag von einer "Verfassungskrise" und kündigte eine Sondersitzung des Landtags-Rechtsausschusses an. Derweil bedauerte NRW-Innenminister Herbert Reul (CDU) Missverständnisse im Zusammenhang mit seiner heftig kritisierten Äußerung zu den Gerichtsbeschlüssen im Fall A.

"Wir werden eine Sondersitzung des Rechtsausschusses beantragen", erklärte Kutschaty. "Dort setzen wir Justizminister Peter Biesenbach auf die Anklagebank." Biesenbach (CDU) müsse erklären, wie er die Justiz in Nordrhein-Westfalen vor den "Angriffen" von Landesflüchtlingsminister Joachim Stamp (FDP) und Reul schützen wolle.

Stamp habe den klaren Beweis erbracht, "dass er ein gestörtes Verhältnis zum Rechtsstaat hat und nicht bereit ist, an sein Handeln die gleichen moralischen Maßstäbe anzulegen, die er wortreich und immer wieder bei anderen eingefordert hat", betonte der SPD-Oppositionsführer.

Der für die Abschiebung von A. nach Tunesien verantwortliche Stamp hatte am Donnerstag angekündigt, er wolle auch nach dem Beschluss des Oberverwaltungsgerichts (OVG) Münster im Fall des mutmaßlichen Islamisten im Amt bleiben. Das OVG hatte am Mittwoch entschieden, dass die Abschiebung vom 13. Juli rechtswidrig war und der mutmaßliche Ex-Leibwächter des langjährigen Al-Kaida-Chefs Osama bin Laden nach Deutschland zurückgeholt werden muss.

Reul erklärte am Freitag, dass seine Äußerung zu den Gerichtsentscheidung im Fall A. womöglich missverständlich gewesen sei. Der CDU-Politiker hatte gesagt, die Unabhängigkeit von Gerichten sei "ein hohes Gut". Richter sollten aber "immer auch im Blick haben, dass ihre Entscheidungen dem Rechtsempfinden der Bevölkerung entsprechen".

Der Vorsitzende des Deutschen Richterbunds, Jens Gnisa, warf Reul daraufhin im ZDF-"Morgenmagazin" eine "ganz gefährliche Attacke auf den Rechtsstaat" vor. Auch Bundesjustizministerin Katharina Barley (SPD) sagte dem "Tagesspiegel" vom Samstag, wenn ein Landesinnenminister Richter auffordere, ihre Entscheidungen am Rechtsempfinden der Bevölkerung zu orientieren, "offenbart das ein befremdliches Verständnis von Rechtsstaatlichkeit".

Reul verwies in einer in Düsseldorf verbreiteten Erklärung darauf, dass er die Unabhängigkeit der Gerichte als hohes Gut bezeichnet habe. "Das bedeutet für mich natürlich, dass Richter ihre Entscheidungen nach Recht und Gesetz treffen müssen und sich die Verwaltung an diese Gerichtsentscheidungen hält."

Diese Grundsätze des Rechtsstaatsprinzips seien für ihn selbstverständlich, fügte Reul hinzu. "Mir ist inzwischen klar geworden, dass meine Erklärung in dieser Hinsicht missverstanden werden konnte - das bedauere ich." Ihm sei es darum gegangen, "auf die öffentliche Wirkung des Beschlusses des Gerichtes zur Rückholung eines ausreisepflichtigen Gefährders und seine möglichen Folgen für die gesellschaftspolitische Debatte hinzuweisen".