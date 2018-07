Koalitionsausschuss erneut zusammengekommen

SPD sieht noch viele offene Fragen beim Asylbeschluss der Union

Berlin (AFP) - Nach dem Asylbeschluss der Unionsparteien liegt der Ball im Feld der SPD. Der sozialdemokratische Koalitionspartner sah am Dienstag noch viele offene Fragen und übte deutliche Kritik an den Plänen von CDU und CSU. SPD-Generalsekretär Lars Klingbeil sprach sich gegen geschlossene Transitzentren aus. Am Abend kamen die Koalitionsspitzen im Kanzleramt zusammen. Der Unionskompromiss sieht unter anderem Transitzentren an der Grenze zu Österreich vor.

Seehofer und Merkel in der Fraktionssitzung am Dienstag © AFP

SPD-Parteichefin Andrea Nahles sagte am Dienstag, ihre Partei lehne den Begriff "Transitzentren" ab. Die CSU hatte bereits Ende 2015 solche Zentren gefordert. Die SPD hatte sich damals gegen "Massenlager im Niemandsland" gewandt. Nahles hob weiter hervor, ihre Partei habe noch "erheblichen Beratungsbedarf". Der "Stuttgarter Zeitung" und den "Stuttgarter Nachrichten" zufolge sagte Nahles in der Sondersitzung ihrer Fraktion, was die Union vorgelegt habe, werfe viele Fragen auf.

"Unser Beschluss gilt: Wir wollen keine geschlossenen Lager", sagte Klingbeil der "Rheinischen Post" (Mittwochsausgabe). Der SPD-Vorstand hatte am Montag ein eigenes Fünf-Punkte-Papier beschlossen, in dem geschlossene Lager für Flüchtlinge abgelehnt und mehr Möglichkeiten zur legalen Einwanderung gefordert werden.

SPD-Vizechef Ralf Stegner kritisierte den Unionskompromiss in der "Stuttgarter Zeitung" und den "Stuttgarter Nachrichten" als "eine leere Hülse". Die stellvertretende SPD-Vorsitzende Manuela Schwesig kritisierte im NDR, dass die SPD nicht eingebunden gewesen sei. Am Mittwochmorgen befassen sich die SPD-Abgeordneten abermals in einer Fraktionssondersitzung mit dem Thema.

Dem Unionskompromiss zufolge sollen Asylbewerber in bestimmten Fällen bereits an der Grenze zu Österreich zurückgewiesen werden. Vorgesehen sind zwei Szenarien: Die Einrichtung von "Transitzentren" in Deutschland, aus denen heraus registrierte Asylbewerber in die zuständigen EU-Länder abgeschoben werden können, was vor allem Griechenland und Italien betreffen würde.

Sollten mit den betroffenen Ländern keine Verwaltungsabkommen darüber zustande kommen, sollen die Asylbewerber direkt an der deutsch-österreichischen Grenze zurückgewiesen werden, "auf Grundlage einer Vereinbarung mit Österreich". Allerdings steht die Zustimmung der betroffenen EU-Länder noch aus. CSU-Chef Horst Seehofer bleibt nach dem Asylkompromiss weiter als Bundesinnenminister im Amt.

Seehofer kündigte an, die vereinbarten Transitzentren sollten "so schnell wie möglich" kommen. Bereits am Donnerstag will Seehofer nach Wien reisen, um mit Österreichs Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) zusammenzukommen, wie die Nachrichtenagentur APA unter Berufung auf das Kanzleramt in Wien meldete. Die Regierung in Wien kündigte an, bei Inkrafttreten des Unionsplans besonders ihre Grenzen im Süden zu schützen.

"Nach hartem Ringen und schwierigen Tagen" hätten die Schwesterparteien einen "wirklich guten Kompromiss" gefunden, sagte Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) am Montagabend. Seehofer sagte nach der Krisensitzung: "Es hat sich wieder einmal gezeigt, es lohnt sich für eine Überzeugung zu kämpfen." CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt sagte am Dienstag: "Am Schluss zählt das Ergebnis und das Ergebnis ist ausgesprochen positiv." Seine Partei fühle sich "gestärkt".

Der CDU-Innenexperte Philipp Amthor appellierte an die SPD, dem Unionskompromiss im Asylstreit zuzustimmen. Er rate der SPD, "auf das Bedürfnis der Bevölkerung zu hören, die Zuwanderung zu begrenzen, anstatt sich linken Gedankenspielen mancher SPD-Funktionäre hinzugeben", sagte Amthor "Focus Online".

FDP-Chef Christian Lindner kritisierte, die Unionseinigung sei "an Bescheidenheit kaum zu überbieten". Die AfD sieht die Asyleinigung als ihren Verdienst an. "Wir jagen die Union, wir treiben sie vor uns her", erklärten die Fraktionschefs Alice Weidel und Alexander Gauland. Linksfraktionschef Dietmar Bartsch warnte die SPD im ZDF-"Morgenmagazin" vor einem Einknicken. Grünen-Fraktionschefin Katrin Göring-Eckardt sah "nur Verlierer", vor allem die Geflüchteten.