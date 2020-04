Erste Regelung für ganzes Bundesland - Gottesdienste bis 15 Teilnehmer erlaubt

Sachsen führt Maskenpflicht in Supermärkten und öffentlichem Nahverkehr ein

Dresden (AFP) - Das Bundesland Sachsen hat am Freitag eine Atemmaskenpflicht in Supermärkten und öffentlichem Nahverkehr beschlossen. Das teilte das Gesundheitsministerium in Dresden nach einer Kabinettssitzung mit, auf der über Anpassungen der aktuellen Schutz- und Beschränkungsregeln gegen das Coronavirus entschieden wurde. Beim Betreten von Geschäften und Fahrten im öffentlichen Nahverkehr sei das Tragen einer "Mund-Nasenbedeckung" ab Montag "verpflichtend", hieß es.

Selbstgenähte Masken © AFP

Mit "Mund-Nasenbedeckung" werden die behelfsmäßigen Stoffmasken bezeichnet, die keinen Zertifizierungsprozess durchlaufen und keine medizinischen Schutzprodukte sind. Sie werden auch als "Community Masks" oder "Do-it-yourself-Masken" bezeichnet und vielfach selbst genäht. Eine Maskenpflicht in Geschäften sowie Bussen und Bahnen besteht bislang nur in einzelnen Städten, allerdings nicht flächendeckend in einem ganzen Bundesland.

Der Beschluss zur Maskenpflicht ist ein Teil der Anpassungen, mit denen das sächsischen Landeskabinett die am Mittwoch von Bund und Ländern gemeinsam vereinbarten ersten vorsichtigen Lockerungen bei den Corona-Beschränkungen im eigenen Bundesland umsetzte. Parallel lockerte Sachsen seine bislang sehr strikte Ausgangsbeschränkung, die nur ein Verlassen der Wohnung aus "triftigen Gründen" vorsah.

Die Landesregierung erlaubte ferner Gottesdienste mit bis zu 15 Teilnehmern. Gleiches gilt für Beerdigungen, Trauerfeiern und Trauungen. Die Gemeinden erhalten die Befugnis, Veranstaltungen sowie Versammlungen in Einzelfällen auf Antrag hin ausnahmsweise genehmigen zu dürfen. Generell bleiben diese aber untersagt. Die neue Verfügung tritt Montag in Kraft und gilt zunächst bis 3. Mai.

Die sächsische Regierung rief die eigenen Bürger auch dazu auf, außerhalb von Läden und Verkehrsmitteln einen Behelfsschutz zu tragen, um das Infektionsrisiko zu reduzieren. Dies wird aber nur "dringend empfohlen". Es ist nicht verpflichtend. Insgesamt gehen die Meinungen über eine Maskenpflicht in Deutschland auseinander.