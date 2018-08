Kretschmer sieht CDU ein Jahr vor Landtagswahl "auf gutem Weg"

Sachsens Ministerpräsident schließt Kooperation mit Linken erneut aus

Mainz (AFP) - Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) hat Gedankenspielen über eine mögliche Zusammenarbeit mit der Linkspartei erneut eine deutliche Absage erteilt. Er schließe eine Kooperation mit den Linken "genauso rigoros" aus wie eine Zusammenarbeit mit der AfD, sagte Kretschmer am Donnerstag im ZDF-"Morgenmagazin". "Zwischen der Linkspartei und der CDU sind Welten."

Seit Dezember ist Michael Kretschmer Ministerpräsident. © AFP

Die Union stehe für Marktwirtschaft, die Linke habe ein komplett anderes Programm. Auch habe sich die Linkspartei bis heute nicht für die Opfer und die Toten an der ehemaligen innerdeutschen Grenze entschuldigt, sagte Kretschmer.

Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) war mit Überlegungen zu möglichen Koalitionen der CDU mit der Linken in Ostdeutschland auf heftigen Widerspruch in seiner Partei gestoßen. Günther hatte damit eine Vorlage des brandenburgischen CDU-Vorsitzenden Ingo Senftleben aufgenommen, der angesichts der Landtagswahl in Brandenburg im kommenden Jahr bereits im April Gespräche mit AfD und Linken nicht ausgeschlossen hatte.

In Sachsen wird in gut einem Jahr ein neuer Landtag gewählt. Nach einer Umfrage vom Juni hätte die derzeit regierende Koalition aus CDU und SPD im Freistaat keine Mehrheit mehr. Die AfD sah die Umfrage bei 24 Prozent.

Kretschmer sieht seine Regierung dennoch "auf gutem Weg". Nach dem Desaster bei der Bundestagswahl im vergangenen Jahr habe es eine "kritische Bestandsaufnahme auch zur sächsischen Landespolitik" gegeben. Es sei wichtig, die Probleme anzusprechen. Dabei gehe es nicht nur um das Thema Asyl und Flüchtlingspolitik, sondern auch um die Digitalisierung oder den öffentlichen Personennahverkehr im ländlichen Raum, sagte Kretschmer, der seit seinem Amtsantritt regelmäßig durch Sachsen reist und Gespräche mit den Bürgern sucht.

Über Themen wie die Strukturentwicklung in der Braunkohleregion und die Pflege will Kretschmer auch mit Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) sprechen, die am Donnerstag nach Sachsen kommt. Am Nachmittag besichtigt die Kanzlerin zunächst den Werkzeugmaschinen-Produzenten Trumpf Sachsen in Neukirch, anschließend nimmt Merkel an einer Sitzung der sächsischen CDU-Landtagsfraktion teil.

Kretschmer ist seit Dezember Ministerpräsident. Sein Amtsvorgänger Stanislaw Tillich (CDU) war nach der Wahlschlappe seiner Partei bei der Bundestagswahl zurückgetreten. Bei der Wahl war die CDU im Freistaat nur zweitstärkste Kraft knapp hinter der AfD geworden.