"Muse" der Existenzialisten prägte eine ganze Generation

Sängerin Juliette Gréco im Alter von 93 Jahren gestorben

Paris (AFP) - Die französische Chanson-Legende und Schauspielerin Juliette Gréco ist tot. Die 93-Jährige sei am Mittwoch zuhause im Kreis ihrer Familie gestorben, hieß es in einer Mitteilung der Familie an die Nachrichtenagentur AFP. Gréco wurde in den 50er und 60er Jahren mit Chansons wie "L'accordéon", "La Javanaise" und "Déshabillez-moi" weltberühmt.

Juliette Gréco © AFP

"Ihr Leben war außergewöhnlich", hieß es in der Erklärung der Familie von ihrem Wohnort Ramatuelle in Südfrankreich in der Nähe von Saint-Tropez aus. "Mit 89 Jahren brachte sie immer noch französische Musik zum Glänzen." Nach einem Schlaganfall zog sich Gréco von der Bühne zurück.

"Das fehlt mir fürchterlich", erklärte sie noch im Sommer in einem Interview. "Mein Lebenszweck ist das Singen." "Eine sehr große Dame verlässt uns", erklärte der Produzent ihrer letzten Tournee, Alexandre Baud.

Als "Muse" der Existenzialisten wurde Gréco bekannt, mit ihrer markanten dunklen Stimme und ihrer schwarzen Kleidung prägte sie ab Ende der 40er Jahre eine ganze Generation. Gréco wirkte auch als Schauspielerin in Filmen mit, unter anderem von Jean Cocteau.

Entdeckt wurde die zierliche Frau mit der tiefen Stimme kurz nach dem Zweiten Weltkrieg von dem Philosophen Jean-Paul Sartre, der sie in einem Pariser Kellerlokal traf und einen der ersten Liedtexte für sie schrieb. Die Interpretin von bekannten Liedern wie "Accordéon" wurde danach international mit ihren Chansons bekannt. Ab 1959 trat sich auch als eine der ersten Französinnen nach dem Krieg in Deutschland auf.

Gréco hatte schon in jungen Jahren ihr Durchhaltevermögen und ihre Unbeugsamkeit unter Beweis gestellt. Wie ihre Mutter und ihre Schwester war auch sie im Widerstand gegen die Nazi-Besatzung in Frankreich aktiv. Mit 15 Jahren wurde sie von der Gestapo festgenommen, wenig später aber wieder freigelassen. Ihre Mutter und ihre Schwester wurden ins KZ Ravensbrück deportiert, beide überlebten.

Die junge Juliette schlug sich in Paris allein durch, wo sie im Künstlerviertel Saint Germain des Prés auch ihre erste große Liebe traf - den Jazz-Trompeter Miles Davis. Später heiratete sie in zweiter Ehe den Schauspieler Michel Piccoli, seit 1988 war der frühere Jacques-Brel-Pianist und Komponist Gérard Jouannest ihr Mann. Aus erster Ehe mit dem Schauspieler Philippe Lemaire hatte sie eine Tochter, die 2016 starb.