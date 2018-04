82-jähriger König will Palästinenser auch künftig unterstützen

Saudi-Arabiens Kronprinz spricht Israelis Recht auf eigenen Staat zu

Washington (AFP) - In einem überraschenden Schritt hat der saudiarabische Kronprinz den Israelis das Recht auf ihren eigenen Staat zugesprochen. Er sei der Überzeugung, dass "die Palästinenser und die Israelis das Recht auf ihr eigenes Land haben", sagte Kronprinz Mohammed bin Salman dem US-Magazin "The Atlantic" vom Montag. Notwendig sei allerdings ein Nahost-Friedensabkommen, "um Stabilität für alle zu sichern und normale Beziehungen zu haben".

Saudi-Arabiens Kronprinz bin Salman © AFP

Bis heute unterhalten das erzkonservative sunnitische Königreich Saudi-Arabien und Israel keine diplomatischen Beziehungen. Hinter den Kulissen hat sich das Verhältnis zwischen den beiden Staaten in den vergangenen Jahren jedoch allmählich gebessert. Beide sehen den mehrheitlich schiitischen Iran als eine Bedrohung an. Doch noch nie zuvor hatte ein derart hoher Vertreter Saudi-Arabiens Israel das Recht auf einen eigenen Staat zugesprochen.

Der Staatsminister im Auswärtigen Amt, Niels Annen (SPD), sagte der "Welt" (Mittwochsausgabe), die Äußerungen des Kronprinzen seien "überraschend deutlich". Diese klaren Signale könnten "ein wichtiger Schritt für den Nahostfriedensprozess sein - und das können wir nur begrüßen".

Der 32-jährige Prinz hatte das Interview während seiner dreiwöchigen Reise durch die USA dem Chefredakteur des Magazins, Jeffrey Goldberg, gegeben. Auf dessen Frage, ob "jüdische Menschen das Recht auf einen Nationalstaat zumindest in einem Teil ihrer angestammten Heimat" hätten, antwortete Saudi-Arabiens starker Mann, seiner Meinung nach hätten alle Menschen "überall das Recht, in ihrem friedfertigen Staat zu leben".

Bin Salman sagte, er habe keinerlei "religiöse Vorbehalte" dagegen, dass Israelis und Palästinenser Seite an Seite lebten, solange die wichtigste muslimische Stätte in Jerusalem - die Al-Aksa-Moschee - geschützt werde. Saudi-Arabien ist seit 2002 Hauptsponsor der Arabischen Friedensinitiative, die eine Zweistaaten-Lösung für den israelisch-palästinensischen Konflikt vorsieht.

König Salman sicherte unterdessen den Palästinensern auch künftig die Unterstützung Saudi-Arabiens zu. Die Position seines Landes in der Palästinenserfrage sei "unerschütterlich", sagte der 82-Jährige laut amtlicher Nachrichtenagentur SPA, die über ein Telefonat zwischen dem König und US-Präsident Donald Trump vom Montag berichtete. Die Palästinenser hätten "legitime Ansprüche" auf einen unabhängigen Staat mit Jerusalem als "Hauptstadt".

Der Kronprinz hatte das Interview vor den von Israel blutig niedergeschlagenen Massenprotesten der Palästinenser im Gazastreifen vom vergangenen Freitag gegeben. Dabei töteten israelische Sicherheitskräfte nach palästinensischen Angaben 17 Palästinenser und verletzten mehr als 1400 weitere. Israel lehnt eine unabhängige Untersuchung der tödlichen Schüsse ab. Die Proteste der Palästinenser sollen bis Mitte Mai dauern.

Am 15. Mai jährt sich zum 70. Mal die Nakba (deutsch: Katastrophe oder Unglück). An diesem Tag erinnern die Palästinenser an Vertreibung und Flucht von rund 760.000 Landsleuten, die 1948 auf die Gründung des Staats Israel folgten. Am 14. Mai, dem Tag der Staatsgründung, soll die von Tel Aviv nach Jerusalem verlagerte neue US-Botschaft in Jerusalem eröffnet werden.

US-Präsident Trump hatte im vergangenen Dezember ganz Jerusalem als israelische Hauptstadt anerkannt. Damit brach er mit einem jahrzehntelangen internationalen Konsens, wonach der Status von Jerusalem erst in einer Friedensvereinbarung mit den Palästinensern festgelegt werden soll.

Seither lehnen die Palästinenser eine Vermittlung der USA im Nahost-Konflikt ab. Washington befürwortet zugleich eine Annäherung zwischen dem Königreich Saudi-Arabien und Israel in der Absicht, den Iran zu schwächen.

In dem Interview würdigte der als Modernisierer bekannte Kronprinz Israel zudem als "große Wirtschaft in vollem Wachstum", mit der es viele "gemeinsame Interessen" gebe. Zugleich beschuldigte er Irans geistliches Oberhaupt Ayatollah Ali Chamenei, aggressiver zu sein als Adolf Hitler. Letzterer habe Europa erobern wollen, der Ayatollah habe es auf die Welt abgesehen.