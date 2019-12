Darsteller war breitem Publikum unter anderem durch "Derrick" und "Tatort" bekannt

Schauspieler Gerd Baltus ist tot

Hamburg (AFP) - Der Schauspieler Gerd Baltus ist tot. Der gebürtige Bremer, bekannt aus zahlreichen Fernsehsendungen, starb im Alter von 87 Jahren, wie seine Agentur am Samstag mitteilte. Baltus starb am Freitag in Hamburg, wie zuvor der Norddeutsche Rundfunk (NDR) unter Berufung auf die Ehefrau des Schauspielers berichtet hatte.

Gerd Baltus bei Dreharbeiten im Jahr 2011 © AFP

Baltus war einem breiten Publikum unter anderem durch Rollen im "Großstadtrevier," im "Tatort", für "Ein Bayer auf Rügen" sowie wie durch die Krimiserien "Derrick", "Der Alte" und "Der Kommissar" bekannt. Bis in die 70er Jahre spielte er in Hamburg, Bonn, Berlin und München Theater. Danach arbeitete er vor allem für Film und Fernsehen, aber auch als Hörspielsprecher.