Schlagabtausch der Parteien beim Politischen Aschermittwoch

Passau (AFP) - Die Parteien kommen am Aschermittwoch in Bayern zu ihrem traditionellen Schlagabtausch zusammen. Zentrale Themen dürften die CDU-Führungskrise und das Debakel um die Ministerpräsidentenwahl in Thüringen sein. In Passau spricht CSU-Chef Markus Söder (10.00 Uhr). Die SPD-Bundesvorsitzende Saskia Esken tritt um 10.00 Uhr in Vilshofen auf, Grünen-Chef Robert Habeck zur gleichen Zeit in Landshut. Beim Politischen Aschermittwoch der Linken in Passau spricht Gregor Gysi.

AKK und Merz beim Parteitag 2018 © AFP

In Demmin in Mecklenburg-Vorpommern wird um 17.00 Uhr CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer erwartet. Der CDU-Vorsitzanwärter Armin Laschet tritt um 17.00 Uhr in Lennestadt-Kirchveischede in Nordrhein-Westfalen auf. Friedrich Merz ist zu Gast bei der thüringischen CDU in Apolda.