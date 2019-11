Bürgermeister der Lagunenstadt will Notstand ausrufen

Schlimmstes Hochwasser seit Jahrzehnten sorgt für Chaos in Venedig

Venedig (AFP) - Überflutete Prachtbauten, gestrandete Gondeln auf den Fußwegen und aus Hotelfenstern flüchtende Touristen: Das durch heftige Regenfälle ausgelöste Hochwasser in Venedig ist in der Nacht zum Mittwoch auf den höchsten Stand seit mehr als 50 Jahren gestiegen und sorgt für chaotische Zustände in der weltberühmten Lagunenstadt. "Venedig wird in die Knie gezwungen", schrieb Bürgermeister Luigi Brugnaro. Laut Medienberichten gab es einen Toten.

Überflutete Straßen und Plätze in Venedig © AFP

Brugnaro beklagte im Kurzbotschaftendienst Twiter "schwere Schäden" in der gesamten Stadt, unter anderem am Markusdom. Der Bürgermeister wollte im Laufe des Tages den Notstand ausrufen und die italienische Regierung um finanzielle Hilfen bitten. Der Präsident der Region Venetien, Luca Zaia, sagte, 80 Prozent der Stadt stünden unter Wasser, es gäbe "unvorstellbare Schäden".

In den nahezu die ganze Stadt bedeckenden Fluten trieben Stühle und Tische, vielerorts wurden Anlegestellen für die berühmten Touristen-Gondeln weggerissen. Einheimische und Touristen wateten durch überflutete Gassen, Hotelgäste kletterten mit ihrem Gepäck aus Fenstern, um sich mit Wassertaxis zu retten. Die Küstenwache schickte spezielle Boote in die überfluteten Straßen, die als schwimmende Krankentransporte dienen sollten.

Die Feuerwehr rückte zu mehr als 250 Einsätzen aus. Wie italienische Medien berichteten, wurde ein 78-jähriger Mann durch einen Stromschlag getötet, als Wasser in sein Haus eindrang.

Nach Angaben des Lagezentrums stieg das als "Acqua Alta" bekannte Hochwasser am späten Dienstagabend auf einen Pegel von 1,87 Meter. Nur ein einziges Mal seit Beginn der Aufzeichnungen 1923 war das Wasser noch höher: 1966 lag der Pegel bei 1,94 Meter. Bürgermeister Brugnaro machte den Klimawandel für das "mehr als außergewöhnliche" Hochwasser verantwortlich.

Besonders betroffen war das Herzstück der Lagunenstadt - der niedrig gelegene Markusplatz mit dem Markusdom, dessen Eingangshalle überflutet wurde.

Pierpaolo Campostrini, ein Vertreter der Markusdom-Verwaltung, zeigte sich bestürzt. Eine derartige Überschwemmung des Doms sei in dessen langer Geschichte nunmehr fünfmal zu verzeichnen gewesen - allein drei Mal allerdings in den vergangenen 20 Jahren. Das Kulturministerium kündigte an, es werde zur Finanzierung eines verbesserten Hochwasserschutzes der Basilika beitragen.

Venedig leidet regelmäßig unter Überschwemmungen, aufgrund des gestiegenen Meeresspiegels ist das "Acqua alta" mittlerweile eine ernstzunehmende Bedrohung für den Touristenmagneten. Ein im Jahr 2003 begonnener Bau von 78 schwimmenden Deichen verzögerte sich wegen zusätzlicher Kosten, baulicher Mängel und Korruptionsskandalen. Ingenieure hatten erst kürzlich entdeckt, dass Teile der Konstruktion verrostet waren.

Auch andere italienische Regionen waren von den heftigen Regenfällen betroffen, vor allem der Süden des Landes. In den Städten Tarent, Brindisi und Matera in Süditalien sowie in den sizilianischen Städten Pozzallo und Noto blieben laut italienischem Wetterdienst am Dienstag Schulen geschlossen.