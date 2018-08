Kramp-Karrenbauer wirft Vizekanzler "Parteitaktik" vor

Scholz stößt mit Forderung nach langfristiger Renten-Stabilisierung auf Widerstand

Berlin (AFP) - Vizekanzler Olaf Scholz (SPD) stößt mit seiner Forderung nach einer langfristigen Stabilisierung des Rentenniveaus auf Widerstand. CDU-Generalsekretärin Annegret Kramp-Karrenbauer warf ihm am Montag in Berlin "Parteitaktik" vor. Die beiden Vorsitzenden der von der Regierung eingesetzten Rentenkommission verwahrten sich gegen "Denkverbote und Richtungsvorgaben - egal von wem".

Scholz hatte sich am Wochenende in einem Interview dafür ausgesprochen, das Rentenniveau von derzeit etwa 48 Prozent bis 2040 festzuschreiben. Andernfalls drohte er mit einem Rentenwahlkampf. Bislang ist eine Sicherung des Rentenniveaus nur bis 2025 vorgesehen, für die Zeit danach soll die Rentenkommission Vorschläge ausarbeiten.

Kramp-Karrenbauer nannte es nach Beratungen der CDU-Spitzengremien in Berlin "erstaunlich", dass Scholz der Kommission vorgreife und ein Ergebnis "direkt vorlegt". Zu der Drohung von Scholz mit einem Rentenwahlkampf sagte sie, dies sei "keine angemessene Herangehensweise".

Der Ko-Vorsitzende der Rentenkommission, Karl Schiewerling, kritisierte in den Zeitungen des Redaktionsnetzwerks Deutschland (Dienstagsausgaben), der Vorstoß des Vizekanzlers widerspreche klar dem Regierungsauftrag. "Das stellt die Professionalität von Minister Scholz im Umgang mit eigenem Regierungshandeln deutlich in Frage." Inhaltlich wollten er und die Ko-Vorsitzende Gabriele Lösekrug-Möller sich zu den Forderungen von Scholz aber nicht äußern.

Regierungssprecher Steffen Seibert verwies auf den Koalitionsvertrag, der den Arbeitsauftrag an die Rentenkommission enthält. Er warnte auch vor "erheblichen Herausforderungen" für das Rentensystem, wenn "in den 20er Jahren geburtenstarke Jahrgänge in Rente gehen" und zugleich "die Lebenserwartung ansteigt". Allerdings sei sich die Koalition in dem Ziel einig, eine leistungsfähige Altersversorgung auch über 2025 hinaus zu sichern.

Der Sprecher des Bundesfinanzministeriums, Steffen Hebestreit, verteidigte den Vorstoß von Scholz. Die Rentenkommission tage "nicht im luftleeren Raum", sagte er in Berlin. Es gebe zur Zukunft der Rente "unterschiedliche Positionen, die zusammenfinden müssen". Darüber habe Scholz "eine politische Debatte angestoßen". Es gehe darum, dass auch ein heute 17-Jähriger nach seinem Erwerbsleben "eine sichere, auskömmliche Rente haben wird".

Unterstützung erhielt Scholz vom Deutschen Gewerkschaftsbund (DGB). "Das Rentenniveau bis 2040 zu garantieren und auskömmlich zu finanzieren, ist die richtige Antwort auf die berechtigte Sorge vieler Beschäftigter, im Alter nicht über die Runden zu kommen. Der DGB fordert dies schon lange", erklärte DGB-Vorstandsmitglied Annelie Buntenbach.

Weitergehende Forderungen stellte der Sozialverband VdK. Seine Präsidentin Verena Bentele forderte, das Rentenniveau wieder auf 50 Prozent anzuheben. Auch künftige Rentner bräuchten eine "ordentliche staatliche Alterssicherung". Das Rentenniveau gibt das Verhältnis zwischen der Höhe der Altersbezüge und dem Erwerbseinkommen wider.

Bei Scholz "stimmt die Richtung, aber er springt zu kurz", erklärte auch der Linken-Rentenexperte Matthias Birkwald. Er verwies auf höhere Rentenzahlungen in Österreich und verlangte, die Rentenbeiträge entsprechend anzuheben, bis wieder ein Rentenniveau von 53 Prozent erreicht sei.

Grünen-Fraktionschefin Katrin Göring-Eckardt kritisierte es in der "Rheinischen Post" als "unglaubwürdig", wenn Scholz jetzt "aus heiterem Himmel" eine langfristige Renten-Stabilisierung verspreche. Vor einer "Gießkannenpolitik" bei der Rente warnte der FDP-Sozialpolitiker Johannes Vogel.