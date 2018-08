Scholz will Rentenniveau bis 2040 sichern

Widerspruch von Unions-Fraktionschef Kauder

Berlin (AFP) - Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) will eine Garantie des Rentenniveaus bis 2040 noch in dieser Legislaturperiode beschließen. "Wir werden darauf bestehen, dass die Bundesregierung ein stabiles Rentenniveau auch in den 20er und 30er Jahren gewährleistet und ein plausibles Finanzierungsmodell vorlegt. Das hat für uns hohe Priorität", sagte Scholz der "Bild am Sonntag". Widerspruch kam von Unionsfraktionschef Volker Kauder.

Die große Koalition hat sich bislang nur auf eine Stabilisierung des Rentenniveaus bis 2025 geeinigt, für die Zeit danach soll eine Rentenkommission Vorschläge machen. Scholz drohte nun der Union mit einem Rentenwahlkampf, falls es zu keiner weiterreichenden Lösung komme: "Wir hoffen auf einen Konsens in der großen Koalition. Sollte das nicht hinhauen, wird es eben ein Thema der politischen Auseinandersetzung. Dann entscheiden die Bürgerinnen und Bürger diese Frage mit ihrem Kreuz auf dem Stimmzettel."

Vertrauen der Bürger in die Rente hält Scholz für ein zentrales Mittel gegen nationalistische Populisten wie US-Präsident Donald Trump: "Globalisierung und Digitalisierung schaffen Wohlstand, aber verändern unsere Welt auch im schnellen Tempo. Die Bürgerinnen und Bürger erwarten zurecht, dass wir alles unternehmen, damit sie trotzdem sicher leben können. Tun wir das nicht, schlägt die Stunde der nationalistischen Populisten. Stabile Renten verhindern einen deutschen Trump. Deshalb darf sich die Politik bei diesem Thema nicht drücken."

Kauder sagte dagegen, es sei für die Arbeit der Rentenkommission "nicht gut, wenn nun von Seite des Koalitionspartners weitgehende Forderungen gestellt werden". Dies gelte erst recht für die Drohung mit einem Rentenwahlkampf. Der Unions-Fraktionschef forderte stattdessen eine "ruhige und sachliche Diskussion über die Zukunft der Rente". Dabei müsse es neben dem Rentenniveau auch um die Belastung für die jüngere Generation gehen. "Es muss ein Modell entwickelt werden, das beiden Gesichtspunkten Rechnung trägt", verlangte der CDU-Politiker.

Der Rentenexperte Bernd Raffelhüschen kritisierte den Vorstoß von Scholz als nicht seriös. "Die Jungen werden belastet, die Alten werden beglückt", sagte er dem Berliner "Tagesspiegel" (Montagsausgabe). Wenn die SPD das Rentenniveau und die Beiträge stabil halten wolle, müsse entweder die Lebensarbeitszeit auf 73 Jahre steigen oder der Steuerzuschuss an die Rentenversicherung steigen. Da die Sozialdemokraten aber auch einen späteren Renteneintritt ablehnten, laufe dies auf höhere Steuern hinaus.

Unterstützung erhielt Scholz dagegen von dem CDU-Sozialpolitiker Christian Bäumler. Er unterstütze die Forderung nach einer Rentengarantie bis 2040, sagte der stellvertretende Bundesvorsitzende der Christlich Demokratischen Arbeitnehmerschaft (CDA) dem Düsseldorfer "Handelsblatt". Eine stabile Altersversorgung sei "eine Voraussetzung für politische Stabilität", begründete Bäumler seine Haltung. „Wer im Arbeitsleben Leistung bringt, kann im Alter erwarten, nicht auf die Grundsicherung angewiesen zu sein.“ Bäumler sprach sich dafür aus, das Rentenniveau dauerhaft bei 48 Prozent festzuschreiben.

Die bisherige Beschlusslage der Regierung sieht lediglich vor, das Rentenniveau bis 2025 auf dem jetzigen Stand von etwa 48 Prozent zu halten. Die Beiträge sollen in dieser Zeit nicht über 20 Prozent steigen. Sie liegen derzeit bei 18,6 Prozent.

Das Rentenniveau gibt das Verhältnis zwischen der Rentenhöhe und der Höhe der Erwerbseinkommen wider. Gewerkschaften, Sozialverbände und Linkspartei, aber auch Teile der SPD fordern neben einer langfristigen Stabilisierung der Rentenhöhe auch, das Rentenniveau wieder auf dessen frühere Höhe von 50 oder sogar 53 Prozent anzuheben.