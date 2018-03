Täter von Sicherheitsbeamten angeschossen

Schütze an Schule im US-Bundesstaat Maryland an Verletzungen gestorben

Great Mills (AFP) - Nach einem Schusswaffenvorfall an einer Schule im US-Bundesstaat Maryland ist der Täter seinen Verletzungen erlegen. Dies teilte am Dienstag der Polizeichef des Verwaltungsbezirks St. Mary, Tim Cameron, mit. Der Angreifer war von einem Sicherheitsbeamten an der Schule angeschossen worden.

Marjory Stoneman Douglas High School in Florida © AFP

Bei dem Vorfall wurden außerdem eine Schülerin und ein Schüler verletzt. Die Schülerin befand sich nach Angaben Camerons in einem lebensgefährlichen Zustand, der Zustand des Schülers sei "stabil". Die etwa 90 Autominuten südlich der US-Hauptstadt Washington gelegene Great Mills High School wurde nach dem Vorfall evakuiert.

Die US-Öffentlichkeit steht noch unter dem Eindruck des Schulmassakers, das Mitte Februar ein 19-Jähriger in Florida angerichtet hatte. Der inzwischen wegen Mordes angeklagte junge Mann hatte an der Marjory Stoneman Douglas High School 17 Menschen mit einem Schnellfeuergewehr erschossen und 17 weitere verletzt.

Überlebende des Massakers starteten eine Kampagne zur Einschränkung des laxen US-Waffenrechts. Für den kommenden Samstag planen sie eine Großdemonstration in Washington.