Angeschossener Arzt nach Operation nicht mehr in akuter Lebensgefahr

Schütze aus Dortmunder Klinik tötete sich offenbar selbst

Dortmund (AFP) - Der nach den Schüssen auf einen Dortmunder Klinikarzt leblos aufgefundene Tatverdächtige hat sich offenbar selbst getötet. Die Ermittler gehen von einem Suizid des 78-Jährigen aus, wie Staatsanwaltschaft und Polizei am Mittwoch mitteilten. Der angeschossene Arzt schwebte derweil am Tag nach der Tat nicht mehr in akuter Lebensgefahr.

Blaulicht der Polizei © AFP

Unklar blieb zunächst weiter das Motiv des 78-Jährigen. Er soll am frühen Dienstagnachmittag im St.-Josefs-Hospital in Dortmund-Hörde auf den Arzt geschossen haben. Der lebensgefährlich verletzte Mediziner wurde den Ermittlern zufolge sofort nach der Tat operiert. Bei der Fahndung nach dem Schützen fanden Polizisten später die Leiche des mutmaßlichen Täters in dessen Haus in Dortmund-Syburg.