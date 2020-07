Aktion soll Urlauber an Abstandregeln erinnern

Schwedische Insel schickt Ritter in den Kampf gegen das Coronavirus

Visby (AFP) - Auf Kreuzzug gegen die Corona-Gefahr: Auf der schwedischen Ostsee-Insel Gotland erinnern seit Neuestem Ritter hoch zu Ross die Urlauber an die Einhaltung der Abstandsregeln. Perfekt verkleidet im mittelalterlichen Gewand reiten acht Ritter unter Bannern wie "Haltet Abstand!" über die Insel. In viel besuchten Orten wie in der Innenstadt von Visby oder am Strand sollen sie die Touristen daran erinnern, den Mindestabstand einzuhalten.

"Ritter" Thomas Lindgren und Anders Mansson in Visby © AFP

Die Reiter arbeiten für das Unternehmen Torneamenteum, das normalerweise jeden Sommer mittelalterliche Turniere organisiert. Weil diese wegen der Corona-Pandemie in diesem Jahr ausfallen müssen, sind die Ritter froh über die Alternative.