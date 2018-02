Vizechefin der Partei freut sich auf "junges, weibliches Gesicht"

Schwesig für schnellen Wechsel an der Spitze der SPD

Hamburg (AFP) - SPD-Vizechefin Manuela Schwesig hat sich für einen schnellen Wechsel an der Spitze ihrer Partei ausgesprochen. "Ich unterstütze sehr, dass Andrea Nahles zügig den Vorsitz der SPD übernimmt", sagte Schwesig laut Vorabveröffentlichung in einem Interview mit den ARD-"Tagesthemen". Es ergebe Sinn, "dass die älteste Partei Deutschlands ein junges und auch ein weibliches Gesicht bekommt".

SPD-Vizechefin Manuela Schwesig © AFP

Zu den Personaldebatten und Posten-Diskussionen in der SPD sagte Schwesig, "hinter uns liegen wirklich schlimme Tage". Die Politik habe sich "von der hässlichen Seite gezeigt". Die SPD habe bei den Koalitionsgesprächen "eigentlich sehr gut verhandelt". Sie ärgere sich sehr, "dass durch die Personaldebatte das gute Ergebnis in den Hintergrund gerückt" sei.

Die SPD-Mitglieder stimmen bis Anfang März über den Koalitionsvertrag und den Wiedereintritt in eine große Koalition mit der Union ab. Doch seit dem Abschluss der Koalitionsverhandlungen am Mittwoch beherrschen Personalquerelen die parteiinterne Debatte.

SPD-Chef Martin Schulz will sein Amt niederlegen und den Parteivorsitz an SPD-Fraktionschefin Andrea Nahles abgeben. Bei Vertretern der Parteilinken stieß dies auf Kritik. Sie forderten, den kommenden Parteivorsitzenden in einer Urwahl unter Einbeziehung aller Parteimitglieder bestimmen zu lassen.

Das SPD-Präsidium tagt am Dienstag in Berlin, um über das weitere Vorgehen zu beraten, wie eine Parteisprecherin sagte. Der "Bild am Sonntag" zufolge könnte Nahles dann zur kommissarischen Parteichefin ernannt werden.